Грецкие орехи известны своими полезными свойствами для здоровья человека.

Для многих выбор здоровой диеты означает отказ от закусок, сокращение углеводов или насыщенных жиров, а также лишение себя десертов. Однако если есть орехи, то будет не только вкусно, но и полезно для здоровья, говорится на сайте Гарвардского университета, в котором рассказывается о здоровье людей.

По предварительным исследованиям, люди, которые потребляют больше орехов, имеют лучшие показатели сердечно-сосудистых факторов риска и более низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний. К примеру, несколько исследований связали потребление орехов со снижением кровяного давления и уровня холестерина. Кроме того, орехи являются важной частью средиземноморской диеты, которая является полезной для сердца.

Польза грецких орехов для здоровья

Исследование 2018 года показало, что грецкие орехи могут быть особенно хорошим выбором. Это не первый раз, когда исследователи приходят к такому выводу. По предыдущему анализу, который был проведен теми же исследователями, стало известно, что диеты, обогащенные грецкими орехами, приводят к снижению общего уровня холестерина и холестерина ЛПНП ("плохого" холестерина) по сравнению с другими диетами.

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В университете отметили, что последний анализ объединил данные 26 предыдущих исследований, в которых приняли участие более 1000 человек. По сравнению с теми, кто придерживался обычной диеты, те, кто питался грецкими орехами, имели лучшие показатели.

"Диета, богатая продуктами с высоким содержанием жиров, такими как орехи, всегда вызывает беспокойство относительно потенциального увеличения веса, но, к счастью, те, кто придерживался диеты с высоким содержанием грецких орехов, не набрали вес. Стоит отметить, что недавние исследования также нашли доказательства пользы для здоровья от употребления грецких орехов, включая улучшение уровня липидов в крови и возможное защитное влияние на здоровье мозга", - добавили в материале.

Почему грецкие орехи являются полезными?

По словам исследователей, вероятно, типы масел, которые содержат в грецких орехах, делают их особенными, когда речь идет о здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, грецкие орехи содержат много полиненасыщенных жирных кислот, которые являются более полезными, чем насыщенные жиры.

Также грецкие орехи имеют альфа-линоленовую и линолевую кислоты, которые могут иметь противовоспалительное действие, что поддерживает здоровье кровеносных сосудов, а также хорошо влияет на уровень липидов в крови.

Однако есть несколько предостережений относительно употребления этих орехов, о которых стоит помнить.

В частности, эти исследования не определили идеальную "дозу" или продолжительность потребления грецких орехов. В одном из лучших исследований ежедневно употребляли смесь из около девяти лесных орехов, 12 миндальных орехов и шести грецких. Поэтому такое количество может быть больше, чем некоторые люди способны съесть.

"Большинство исследований потребления грецких орехов не могут доказать, что именно грецкие орехи были причиной улучшения уровня холестерина у человека, который обогатил свой рацион грецкими орехами. Вполне возможно, что те, кто любит грецкие орехи, также больше тренируются, меньше курят или имеют более благоприятные гены, чем те, кто не ест грецких орехов", - подчеркнули на сайте.

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