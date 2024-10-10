Какую стиральную машину выбрать / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Стиральная машина - незаменимая помощница в доме. При выборе новой в самую первую очередь стоит решить, хотите ли вы машину с фронтальной или вертикальной загрузкой. По словам экспертов, однозначного лучшего выбора как такового не существует, ведь все зависит от личных приоритетов в стирке, пишет The Washington Post.

Владелец Mr. Appliance Стивен Хьюз, менеджер по маркетингу компании BSH Хэл Стронг и руководитель отдела управления продуктами компании LG Адам Уоубри назвали преимущества и недостатки обоих типов стиральных машин.

"Ваши главные соображения должны быть связаны со стилем жизни, пространством, потребностями и эргономикой", - акцентировал Хьюз.

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Стиральные машины с фронтальной загрузкой - плюсы и минусы

Среди плюсов такого типа машин эксперты выделяют следующие:

  • экономия воды;
  • бережное отношение к тканям;
  • более короткое время сушки;
  • компактность.

Среди минусов стиральных машин с фронтальной загрузкой называют: риск образования плесени и неприятного запаха, а также большой вес.

Стиральные машины с верхней загрузкой - плюсы и минусы

Среди плюсов такого типа машин эксперты выделяют:

  • глубокая чистка;
  • отсутствие запаха;
  • легкая загрузка;
  • более длительный срок службы.

Среди минусов стиральных машин с верхней загрузкой называют: сокращение срока службы ткани, сложную выгрузку, ограничения в стирке тех или иных вещей и большие габариты.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие вещи нельзя стирать в машинке.

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