Среди плюсов стиральных машин с фронтальной загрузкой называют бережное отношение к тканям.

Стиральная машина - незаменимая помощница в доме. При выборе новой в самую первую очередь стоит решить, хотите ли вы машину с фронтальной или вертикальной загрузкой. По словам экспертов, однозначного лучшего выбора как такового не существует, ведь все зависит от личных приоритетов в стирке, пишет The Washington Post.

Владелец Mr. Appliance Стивен Хьюз, менеджер по маркетингу компании BSH Хэл Стронг и руководитель отдела управления продуктами компании LG Адам Уоубри назвали преимущества и недостатки обоих типов стиральных машин.

"Ваши главные соображения должны быть связаны со стилем жизни, пространством, потребностями и эргономикой", - акцентировал Хьюз.

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Стиральные машины с фронтальной загрузкой - плюсы и минусы

Среди плюсов такого типа машин эксперты выделяют следующие:

экономия воды;

бережное отношение к тканям;

более короткое время сушки;

компактность.

Среди минусов стиральных машин с фронтальной загрузкой называют: риск образования плесени и неприятного запаха, а также большой вес.

Стиральные машины с верхней загрузкой - плюсы и минусы

Среди плюсов такого типа машин эксперты выделяют:

глубокая чистка;

отсутствие запаха;

легкая загрузка;

более длительный срок службы.

Среди минусов стиральных машин с верхней загрузкой называют: сокращение срока службы ткани, сложную выгрузку, ограничения в стирке тех или иных вещей и большие габариты.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие вещи нельзя стирать в машинке.

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