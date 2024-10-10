Стиральная машина - незаменимая помощница в доме. При выборе новой в самую первую очередь стоит решить, хотите ли вы машину с фронтальной или вертикальной загрузкой. По словам экспертов, однозначного лучшего выбора как такового не существует, ведь все зависит от личных приоритетов в стирке, пишет The Washington Post.
Владелец Mr. Appliance Стивен Хьюз, менеджер по маркетингу компании BSH Хэл Стронг и руководитель отдела управления продуктами компании LG Адам Уоубри назвали преимущества и недостатки обоих типов стиральных машин.
"Ваши главные соображения должны быть связаны со стилем жизни, пространством, потребностями и эргономикой", - акцентировал Хьюз.
Стиральные машины с фронтальной загрузкой - плюсы и минусы
Среди плюсов такого типа машин эксперты выделяют следующие:
- экономия воды;
- бережное отношение к тканям;
- более короткое время сушки;
- компактность.
Среди минусов стиральных машин с фронтальной загрузкой называют: риск образования плесени и неприятного запаха, а также большой вес.
Стиральные машины с верхней загрузкой - плюсы и минусы
Среди плюсов такого типа машин эксперты выделяют:
- глубокая чистка;
- отсутствие запаха;
- легкая загрузка;
- более длительный срок службы.
Среди минусов стиральных машин с верхней загрузкой называют: сокращение срока службы ткани, сложную выгрузку, ограничения в стирке тех или иных вещей и большие габариты.
Напомним, ранее УНИАН писал, какие вещи нельзя стирать в машинке.