Если вы хотите стабильного финансового дохода и нормированного графика, вам стоит отказаться от этих работ.

На современном конкурентном рынке труда найти работу, которая бы позволила сочетать личное удовлетворение с финансовой стабильностью, может быть сложно. В то время как каждая работа имеет свои преимущества, некоторые профессии неизменно занимают нижнюю позицию шкалы оплаты труда, предлагая зарплату, которая не соответствует стоимости жизни. Портал New Trader U назвал 3 самые низкооплачиваемые работы.

1. Работники фастфуда фастфуда

Работники фастфуда фастфуда часто получают одни из самых низких зарплат на рынке труда, поэтому эту работу стоит избегать, если вы хотите финансовой стабильности. Сочетание минимальной заработной платы, непостоянных рабочих часов и высокой напряженной рабочей среды создает идеальную бурю вызовов для работников этой отрасли.

"Многие работники фастфуда пытаются свести концы с концами, даже если работают полный рабочий день. В некоторых регионах оплата едва превышает минимальную заработную плату в США, которая с 2009 года не меняется на уровне 7,25 доллара в час", - говорится в материале.

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Кроме того, издание добавило, что это физически тяжелая работа, которая негативно влияет на здоровье и самочувствие работников, ведь проводят долгие часы на ногах, часто на жарких кухнях, сталкиваясь с постоянным давлением часов пик.

Другим недостатком является отсутствие гарантий работы и льгот. Многие работники фастфуда работают неполный рабочий день или по сменному графику, что затрудняет предсказать их доход каждую неделю. Такие преимущества, как медицинское страхование, оплачиваемый отпуск или пенсионные планы часто отсутствуют или минимальны.

Кроме того, часто существуют ограниченные возможности для продвижения без значительных затрат времени или дальнейшего образования. Хотя некоторые работники могут со временем перейти на руководящие должности, эти должности ограничены и обычно недооплачиваются по сравнению с руководящими должностями в других отраслях.

2. Розничный продавец

Отмечается, что, несмотря на то, что розничные продавцы являются лицом бесчисленных магазинов и брендов, они часто оказываются в нижней части шкалы оплаты труда. Хотя эта должность повсеместно распространена на рынке труда, людям в поисках работы стоит хорошо подумать о ней из-за низкого вознаграждения и сложных условий труда.

"Средняя почасовая оплата розничных продавцов во многих регионах немного превышает минимальную заработную плату. По данным Бюро статистики труда США, в мае 2023 года средняя почасовая оплата розничных продавцов составляла 16-19 долларов, что означает годовую зарплату около 33 675 долларов для работников, работающих полный рабочий день. Однако многие работники розничной торговли работают неполный рабочий день или имеют ненормированный график, что снижает их заработок", - пояснили в материале.

Одной из наиболее серьезных проблем в розничной торговле является плавающий график. Многие магазины корректируют часы работы сотрудников на основе пика посетителей, что может привести к нестабильной зарплате и трудностям с планированием личного времени или поиска второй работы для дополнительного дохода.

Кроме того, работники розничной торговли также сталкиваются с требовательными клиентами и часто оказываются в конфликтах в сфере обслуживания клиентов, от обработки возвратов и обменов до рассмотрения жалоб. Это эмоциональное воздействие редко отражается на их компенсации.

3. Работник по уходу за детьми

Работники, занимающиеся уходом за детьми, имеют решающее значение в обществе, обеспечивая уход и раннее образование для нашего будущего. Однако, несмотря на важность и требовательность работы, работникам, занимающимся уходом за детьми, часто очень мало платят, поэтому этой профессии следует избегать, если финансовая стабильность является приоритетом.

"По данным Бюро статистики труда, в мае 2023 года средняя почасовая заработная плата для работников, занимающихся уходом за детьми, составляла 14,60 долларов США. Средняя заработная плата - это заработная плата, при которой половина работников определенной профессии зарабатывала больше, а половина - меньше. Самые низкие 10% заработали менее 10,79 доллара, а самые высокие 10% заработали более 20,80 долларов", - отметило издание.

Одной из наиболее важных проблем в работе по уходу за детьми является разрыв между уровнем ответственности и полученным вознаграждением, ведь таким работникам доверено безопасность, развитие и благополучие маленьких детей, но их оплата часто не отражает важности этой роли. Это несоответствие может привести к чувству недооценки и разочарования.

"Работа работника по уходу за детьми является физически и эмоционально сложной. Управление группами маленьких детей в течение дня требует постоянного внимания, терпения и энергии. Работники должны быть внимательными к потенциальным угрозам безопасности, чутко реагировать на потребности каждого ребенка и уметь справиться с неожиданными ситуациями. Такой высокий уровень вовлечения и ответственности может привести к выгоранию, особенно в сочетании с низкой оплатой труда", - подытожили в материале.

Как ранее писал УНИАН, действительно успешные люди никогда не делают 8 вещей на выходных. Речь идет не о том, что они придерживаются жесткого графика или отказывают себе в развлечениях, речь о сознательном выборе, который способствует их общему успеху и благополучию.

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