Их репутация переживала взлеты и падения.

Для многих экспертов в области питания яйца - это золотой продукт, один из самых доступных и недорогих источников белка. К тому же, они универсальны и удобны для тех, кто только начинает готовить.

New York Times выяснило у диетологов и врачей, что самое полезное в яйце.

В них много холестерина, но не того, который вредит вашему здоровью. Одно яйцо содержит 207 миллиграммов диетического холестерина, что примерно в три раза больше, чем вы получите от колбасы.

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Но холестерин, содержащийся в яйцах, скорее всего, не повысит риск инфаркта и инсульта. Это связано с тем, что пищевой холестерин и холестерин в крови - не одно и то же, говорит доктор Марта Гулати, директор отделения профилактической кардиологии в Институте сердца Седарс-Синай-Смидт. Холестерин в крови - в частности, липопротеины низкой плотности, или ЛПНП, - это то, что вызывает опасное накопление бляшек в сосудах.

Некоторое количество холестерина в крови поступает с пищей, но гораздо больше его вырабатывает ваша собственная печень, говорит Гулати. Печень производит больше ЛПНП, когда вы в избытке потребляете насыщенные жиры. Но яйца не жирные. В одном яйце содержится всего 1,6 грамма насыщенного жира.

По словам доктора Филипа Гринланда, профессора кардиологии и профилактической медицины в Медицинской школе Файнберга при Северо-Западном университете, раньше научное сообщество было разделено в вопросе холестерина в рационе. Но в 2015 году в диетических рекомендациях для американцев перестали указывать ежедневные нормы холестерина в рационе, а в 2019 году Американская ассоциация сердца опубликовала рекомендацию, в которой говорится, что холестерин в рационе не вызывает серьезных опасений в отношении сердечных заболеваний.

Это не означает, что люди должны есть яйца в избытке, говорит доктор Гринланд. По его словам, исследования, показавшие, что яйца не повышают уровень холестерина в крови, в основном касались умеренного потребления яиц – одно-два яйца в день.

Они являются полноценным источником белка. Одно яйцо содержит более 6 граммов белка, что специалисты по питанию считают высоким показателем.

Качество яичного белка также является ключевым преимуществом, говорит Сапна Батеджа, диетолог и доцент кафедры продовольствия и питания в Университете Джорджа Мейсона.

Белки - строительные блоки вашего тела - состоят из различных комбинаций 20 аминокислот. По словам доктора Батеджи, 11 из этих аминокислот организм может производить сам, но 9 вы должны получать из пищи. Яйца содержат все 9, что делает их "полноценным" источником белка.

Они богаты холином, который, помимо прочего, важен для управления мышцами, метаболизма, нервной системы, настроения и памяти.

По словам Разан Халлак, диетолога из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо, организм может самостоятельно вырабатывать некоторое количество холина, но не столько, как необходимо.

Одно яйцо содержит 169 миллиграммов холина, а это значит, что два яйца могут обеспечить вас суточной нормой в 550 миллиграммов для взрослых мужчин и 425 миллиграммов для женщин.

Серьезный дефицит холина встречается редко, но большинство беременных и кормящих не получают достаточного его количества. По словам доктора Батеджи, это питательное вещество играет важную роль в поддержании и создании здоровых клеток, а также важно для раннего развития мозга.

Если вы пытаетесь сократить количество насыщенных жиров в своем рационе, доктор Батеджа советует готовить яйца с минимальным количеством масла. А если вы готовите их на масле, то лучше использовать полезный для сердца вариант, например, оливковое масло.

Доктор Гулати рекомендует не сочетать яйца с жирными продуктами, как колбаса и бекон, которые, в отличие от самих яиц, повышают риск сердечных заболеваний.

Ранее УНИАН писал, как правильно хранить яйца.

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