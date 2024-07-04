В списке есть комнатные растения и снаряжение для фитнеса.

В поисках счастья мы часто упускаем из виду силу стратегических покупок. Хотя деньги не могут купить счастье напрямую, наука предполагает, что определенные инвестиции могут значительно повысить наше благосостояние, пишет newtraderu.com.

Названы 10 научно обоснованных покупок, которые могут повысить наше счастье и общее качество жизни.

Экспериментальные покупки. Исследования неизменно показывают, что трата денег на впечатления обеспечивает более длительное счастье, чем покупка материальных благ. Ученые доказали, что люди получают больше удовлетворения от покупок, основанных на опыте, потому что они становятся частью их личности и укрепляют социальные связи.

Видео дня

Усилители социальных связей. Крепкие социальные связи имеют решающее значение для счастья и психического здоровья. Знаменательное 80-летнее исследование Гарварда пришло к выводу, что хорошие отношения являются ключом к счастью и долголетию. Инвестируйте в предметы, которые помогут качественно проводить время с близкими, например, настольные игры, кухонное оборудование или снаряжение для активного отдыха.

Снаряжение для фитнеса и упражнений. Регулярная физическая активность хорошо известна как улучшение настроения. Исследование, проведенное Американским журналом профилактической медицины, показало, что физические упражнения могут быть столь же эффективными, как лекарства или терапия при легкой и умеренной депрессии.

Продукты для улучшения сна. Качественный сон необходим для психического и физического здоровья. Национальный фонд сна сообщает, что плохой сон связан с уменьшением счастья и повышенным риском депрессии. Инвестиции в продукты, улучшающие сон, могут значительно улучшить ваше общее самочувствие.

Инвестиции в личное развитие. Личностный рост в значительной степени способствует удовлетворенности жизнью. Исследование, опубликованное в Журнале исследований счастья, показало, что люди, которые активно занимаются личностным развитием, сообщают о более высоком уровне благополучия.

Комнатные растения и зелень. Включение растений в ваше жилое пространство может значительно улучшить ваше настроение и снизить стресс. Исследование, опубликованное в Журнале физиологической антропологии, показало, что взаимодействие с комнатными растениями может снизить физиологический и психологический стресс.

Инструменты поощрения благодарности. Практика благодарности связана с увеличением счастья и удовлетворенности жизнью. Многие исследования показали, что дневник благодарности приводит к большему оптимизму и улучшению сна.

Средства для медитации и осознанности. Было доказано, что практики медитации и осознанности снижают стресс и повышают уровень счастья. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что медитация осознанности может помочь облегчить тревогу и депрессию.

Книги и учебные ресурсы. Обучение на протяжении всей жизни тесно связано со счастьем и когнитивным здоровьем. Исследования показали, что чтение может повысить эмпатию, социальное восприятие и эмоциональный интеллект. Инвестируйте в книги, которые соответствуют вашим интересам или побуждают вас исследовать новые идеи.

Предметы, вызывающие смех и радость. Смех действительно лучшее лекарство для счастья. Исследование, опубликованное в журнале Neuroscience, показало, что смех высвобождает дофамин, нейромедиатор, связанный с удовольствием и вознаграждением.

Ранее УНИАН назвал 8 вещей, о которых наконец стоит перестать волноваться.

Вас также могут заинтересовать новости: