Стать привлекательным - это не значит устроить представление или следовать сценарию. Речь идет о том, чтобы проявлять свое истинное "я".

Все мы знаем людей, которые, кажется, притягивают окружающих без особых усилий. Однако, как пишет Ава Синклэр в статье для Hackspirit, это не какая-то недостижимая харизма или врожденный талант. Все дело в крошечных привычках, которые может перенять каждый.

1) Больше улыбайтесь

Улыбка не только делает вас более привлекательным и дружелюбным, но и обладает заразительным эффектом. Когда вы улыбаетесь, окружающие не могут не улыбаться в ответ. Однако она должна быть искренней. Люди легко распознают фальшивую улыбку, и она может иметь обратный эффект.

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2) Активно слушайте

Одна из самых магнетических привычек, которыми может обладать человек, - это умение активно слушать.

Активное слушание - это не просто молчание, когда другие говорят. Оно включает в себя проявление искреннего интереса, задавание уместных вопросов и адекватные ответы. Это помогает людям почувствовать свою значимость, и именно поэтому это такая притягательная черта.

3) Поддерживайте зрительный контакт

Исследования показывают, что поддержание зрительного контакта во время разговора может сделать вас более запоминающимся. Это показывает собеседнику, что вы полностью вовлечены и заинтересованы в том, что он хочет сказать.

Однако важно найти правильный баланс. Слишком слабый зрительный контакт может создать впечатление незаинтересованности, а слишком сильный может показаться напряженным или даже пугающим.

4) Искренне интересуйтесь другими людьми

Дейл Карнеги писал: "Вы можете завести больше друзей за два месяца, заинтересовавшись другими людьми, чем за два года, пытаясь заинтересовать других людей собой".

Правда в том, что люди любят чувствовать себя особенными и ценными. Когда вы проявляете неподдельный интерес к другим людям, расспрашиваете их о том, как прошел день, интересуетесь их делами, они, естественно, чувствуют к вам притяжение.

5) Практикуйте позитив

Отношение к жизни влияет не только на настроение, но и на то, как вас воспринимают люди. Позитивный взгляд на вещи сделает вас более доступным и привлекательным для окружающих.

6) Будьте надежны

Если вы человек, который держится своего слова и выполняет обязательства, люди естественным образом тянутся к вам. Они доверяют вам, потому что знают, что могут на вас рассчитывать.

7) Будьте собой

Самая магнетическая привычка, которую вы можете перенять, - это подлинность. Есть что-то невероятно привлекательное в человеке, которому комфортно в своей шкуре и который не стесняется быть самим собой.

Ранее мы рассказывали, какие семь вещей в вашем поведении могут оттолкнуть от вас людей.

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