Он отметил, что его стратегия может работать в любом возрасте и, главное, не стоит ни копейки.

Мужчина по имени Джо Лами, которому недавно исполнилось 75 лет поделился своим опытом, как преодолеть одиночество и стать счастливым. Он отметил, что его стратегию могут использовать люди любого возраста.

Он привел пример, что в аптеке перекинулся парой легких фраз с аптекаршей. Мужчина рассуждает, что хотя это взаимодействие могло быть незначительным для фармацевта, но оно имело значение для него самого и изменило ход его дня, пишет Business Insider.

"Мне можно было ничего не говорить, но я это сделал", - прокомментировал Лами и добавил, что это сделало его счастливым. "У нас с ней был этот маленький момент, этот крошечный момент", - сказал мужчина.

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А издание отметило, что именно эти крошечные моменты указывают на важность того, что в исследовании Джона Хопкинса 2015 года было названо "слабыми связями". А психологическое исследование 10-летней давности выявило, что "слабые связи" делают людей счастливее и усиливают чувство принадлежности.

Лами сказал, что начал ценить короткое общение с людьми, особенно с учетом эпидемии одиночества, которая особенно сильно бьет по пожилым.

Рост одиночества среди пожилых побудил Лами переоценить приоритеты в жизни и он обнаружил, что деньги и богатство занимают последнее место в списке, а социальные взаимодействия - наверху. Около года назад он основал группу в центре для престарелых в Сиэтле, где жители могут собираться вместе в одной комнате и разговаривать пару часов. Это изменило его взгляды на жизнь, и он стал намного счастливее.

"У нас есть маленькие моменты, которые более важны для нашей радости, чем зарабатывание 20 долларов. Не то чтобы деньги не имели значения, но они тебя просто не насыщают", - высказал мнение мужчина.

В связи с этим он отметил, что после выхода на пенсию обнаружил, что многие его ежедневные социальные взаимодействия сократились. "Когда у тебя больше нет работы, это отсекает огромный поток людей", - констатировал мужчина.

"Главное, что происходит, когда вы становитесь старше - это то, что ваши друзья уходят, ваш супруг умирает или ваши соседи, которым вы доверяли, уезжают", - сказал Лами.

Но теперь, отметил Лами, у него нет проблемы с общением, поскольку он является координатором встреч, проводимых раз в две недели в центре для престарелых.

"Когда у нас была первая встреча, я спросил их: "У скольких из вас есть люди, с которыми вы можете поговорить?" Только половина людей подняла руку", - вспомнил мужчина.

"И я сказал: "Вы хотите сказать мне, что у вас четверых в жизни нет человека, с которым вы могли бы поговорить о чем-либо?" И они сказали: "Да, именно поэтому мы здесь". И это разбило мне сердце", - признался Лами.

Сейчас Лами работает с AARP, бывшей Американской ассоциацией пенсионеров, над набором координаторов для организации таких групп по всей стране и предоставления пожилым людям бесплатной возможности бороться с одиночеством.

Лами сказал, что если вы одиноки со всеми проблемами, вытекающими из этого, то тогда можете забыть об американской мечте стать богатым и счастливым, поскольку это просто не будет иметь значения.

"Все сводится к простому сочувствию и осознанию того, что людям это действительно нужно. И когда вы протягиваете руку помощи и берете на себя инициативу, чтобы помочь кому-то, вы становитесь спасателем", - констатировал он.

Эпидемия одиночества

Одиночество может существенно повлиять на психическое и физическое состояние людей. Со временем одиночество может нанести вред режиму сна, иммунной системе, здоровью сердца и памяти человека, если не обращать внимание на проблему.

А осенью прошлого года Всемирная организация здравоохранения объявила одиночество глобальной угрозой для здоровья человечества. Ее пагубное воздействие на человека равноценно выкуриванию 15 сигарет в день.

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