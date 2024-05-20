Спаржу можно есть в течение всего года, ведь она всегда доступна.

Спаржа является овощем, который доступен в течение всего года. Когда вы покупаете свежую спаржу лучше всего ее съесть сразу. Также она прекрасно сочетается со многими другими овощами, такими как горох или молодой картофель. Издание EatingWell рассказало обо всех преимуществах спаржи, благодаря которым вы точно захотите ее добавить в свой рацион.

Чем полезна спаржа для здоровья

Этот овощ наполнен питательными веществами, которые обеспечивают источник клетчатки, витамина C и фолатов. Также спаржа является прекрасным источником витамина K, который необходим для свертывания крови и здоровья костей.

По информации Национального института здоровья (NIH), спаржа содержит хром - микроэлемент, который может повышать способность инсулина транспортировать глюкозу из крови в клетки. Это хорошо для вас, если вы следите за уровнем сахара в крови.

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Может помочь снизить кровяное давление

Спаржа содержит калий, который является важным питательным веществом для поддержания здоровья сердца, костей, почек и нервов, заверили в Национальном институте здоровья США. Этот овощ также содержит соединение под названием аспараптин, которое может помочь улучшить кровообращение и, в свою очередь, снизить кровяное давление.

Имеет много антиоксидантов

Спаржа является одним из самых популярных овощей по своей способности нейтрализовать свободные радикалы, которые повреждают клетки. Также спаржа может помочь замедлить процесс старения и уменьшить воспаление.

Может быть стимулятором мозга

Еще одной особенностью этого весеннего овоща является то, что он может помочь мозгу человека бороться со снижением когнитивных функций. Как и листовая зелень, спаржа содержит фолат, который работает с витамином B12, который есть в рыбе, птице, мясе и молочных продуктах, поэтому соответственно снижается риск когнитивных нарушений, говорится в исследовании 2021 года.

Естественное мочегонное средство

Согласно обзору 2024 года в журнале Foods, спаржа содержит соединения, которые действуют как естественное мочегонное средство, увеличивая мочеотделение и помогая организму избавляться от избытка солей. Это особенно полезно для людей, страдающих от отеков - накопления жидкости в тканях организма - и тех, кто имеет высокое кровяное давление или другие заболевания, связанные с сердцем.

Какие еще овощи полезны для здоровья

Ранее стало известно о том, что ежедневное употребление помидоров поможет справиться с гипертонией. Этот овощ содержит питательные вещества, которые могут поддерживать кровяное давление на здоровом уровне.

Также эксперты назвали 5 самых главных продуктов для здоровья и долголетия человека. Среди них есть такие овощи, как картофель, батат и фасоль.

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