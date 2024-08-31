Ингредиент повышает вероятность сердечного приступа или инсульта, но сейчас ученые открыли новую угрозу для здоровья.

Соль была неотъемлемой частью цивилизации на протяжении тысячелетий. Оказалось, что она бесценна как пищевой консервант, использовалась как валюта и играла важную роль в религиозных церемониях, пишет The Telegraph.

В то же время, отмечает издание, сейчас это приносит нам больше вреда, чем пользы. Мы едим около 8,4 г соли в день - больше, чем рекомендованное максимальное количество одной чайной ложки (6 г), поскольку мы восхищаемся вкусом, который она придает готовым блюдам, обработанному мясу, хлебу и хлопьям для завтрака.

Это способствует высокому кровяному давлению, которое поражает каждого третьего взрослого, и повышает вероятность сердечного приступа или инсульта. Но сейчас ученые открыли новую угрозу этого ингредиента: нарушение работы кишечника.

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Доктор Эмили Лиминг, исследователь микробиомов и диетолог объяснила, как соль может навредить вашему кишечнику. Так, по ее словам, недавние исследования показали, что чрезмерное потребление соли нарушает баланс наших кишечных бактерий. В частности, в одном из исследований 12 участников принимали ежедневную капсулу, содержащую 6 г соли, придерживаясь своей обычной диеты, увеличив ежедневное потребление примерно до 14 г. Образцы фекалий, взятые до и после эксперимента, показали, что полезные микробы, называемые лактобактериями, были эффективно уничтожены.

"Это означает, что кишечные бактерии менее способны производить специальные молекулы, называемые короткоцепочечными жирными кислотами, которые помогают уменьшить воспаление и расслабить кровеносные сосуды, что приводит к повышению артериального давления", - говорит Лиминг.

Отдельные исследования на мышах показали, что диета с высоким содержанием соли может нанести вред мозгу, ухудшая обучение и память. Считается, что это может быть связано с уменьшением количества полезных микробов, которые называются бактероидами и протеобактериями, в нашем кишечнике, говорит она.

Слишком много соли также связывают с нарушением аппетита. Исследования показывают, что она препятствует высвобождению глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) - гормона, который вырабатывается кишечником после еды, что заставляет нас чувствовать сытость.

Кроме того, есть тревожная связь с раком. Примерно четыре из 10 случаев рака желудка вызваны инфекцией бактерией Helicobacter pylori. Чрезмерное количество соли может повредить слизистую оболочку желудка, что делает ее более уязвимой к этой инфекции.

Однако это не означает, что мы должны полностью исключить соль из своего рациона.

"Соль важна, поскольку она помогает нашим мышцам работать должным образом, позволяет нервам посылать сигналы и поддерживает баланс воды и минералов в нашем теле", - объясняет Лиминг.

При этом, по подсчетам, организму нужна лишь одна четверть чайной ложки (1,25 г) в день, которую большинство людей получат в своем рационе, не добавляя соли за столом, даже если они обычно избегают обработанных продуктов.

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