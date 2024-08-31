Соль была неотъемлемой частью цивилизации на протяжении тысячелетий. Оказалось, что она бесценна как пищевой консервант, использовалась как валюта и играла важную роль в религиозных церемониях, пишет The Telegraph.
В то же время, отмечает издание, сейчас это приносит нам больше вреда, чем пользы. Мы едим около 8,4 г соли в день - больше, чем рекомендованное максимальное количество одной чайной ложки (6 г), поскольку мы восхищаемся вкусом, который она придает готовым блюдам, обработанному мясу, хлебу и хлопьям для завтрака.
Это способствует высокому кровяному давлению, которое поражает каждого третьего взрослого, и повышает вероятность сердечного приступа или инсульта. Но сейчас ученые открыли новую угрозу этого ингредиента: нарушение работы кишечника.
Доктор Эмили Лиминг, исследователь микробиомов и диетолог объяснила, как соль может навредить вашему кишечнику. Так, по ее словам, недавние исследования показали, что чрезмерное потребление соли нарушает баланс наших кишечных бактерий. В частности, в одном из исследований 12 участников принимали ежедневную капсулу, содержащую 6 г соли, придерживаясь своей обычной диеты, увеличив ежедневное потребление примерно до 14 г. Образцы фекалий, взятые до и после эксперимента, показали, что полезные микробы, называемые лактобактериями, были эффективно уничтожены.
"Это означает, что кишечные бактерии менее способны производить специальные молекулы, называемые короткоцепочечными жирными кислотами, которые помогают уменьшить воспаление и расслабить кровеносные сосуды, что приводит к повышению артериального давления", - говорит Лиминг.
Отдельные исследования на мышах показали, что диета с высоким содержанием соли может нанести вред мозгу, ухудшая обучение и память. Считается, что это может быть связано с уменьшением количества полезных микробов, которые называются бактероидами и протеобактериями, в нашем кишечнике, говорит она.
Слишком много соли также связывают с нарушением аппетита. Исследования показывают, что она препятствует высвобождению глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) - гормона, который вырабатывается кишечником после еды, что заставляет нас чувствовать сытость.
Кроме того, есть тревожная связь с раком. Примерно четыре из 10 случаев рака желудка вызваны инфекцией бактерией Helicobacter pylori. Чрезмерное количество соли может повредить слизистую оболочку желудка, что делает ее более уязвимой к этой инфекции.
Однако это не означает, что мы должны полностью исключить соль из своего рациона.
"Соль важна, поскольку она помогает нашим мышцам работать должным образом, позволяет нервам посылать сигналы и поддерживает баланс воды и минералов в нашем теле", - объясняет Лиминг.
При этом, по подсчетам, организму нужна лишь одна четверть чайной ложки (1,25 г) в день, которую большинство людей получат в своем рационе, не добавляя соли за столом, даже если они обычно избегают обработанных продуктов.
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