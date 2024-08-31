Для того, чтобы прожить долгую жизнь, не требуются крайние меры и какие-то большие жертвы – нужно просто освоить основы.

Майк Моллой, диетолог для элитных спортсменов, включая олимпийцев и кроссфиттеров, назвал три ключевых момента, на которых он советует сосредоточиться для увеличения продолжительности жизни.

Он рассказал Business Insider, что для того, чтобы прожить долгую, здоровую жизнь не требуются крайние меры и какие-то большие жертвы – нужно просто освоить основы: быть сильным, быть в форме, поддерживать здоровый уровень холестерина

1. Наращивайте силу

Мышцы являются "броней тела", потому что они помогают людям оставаться здоровыми и независимыми по мере старения.

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"Один частых способов, к сожалению, прожить короткую жизнь — это упасть и сломать бедро", — сказал Моллой. "И поэтому наличие силы в вашем теле предотвратит эти падения, а если вы все же упадете, то сделает это не катастрофическим".

Хотя силовые тренировки — лучший способ нарастить мышечную массу (а также укрепить кости), Моллой говорит, что важно есть достаточно пищи и, в частности, достаточно белка, потому что это помогает поддерживать и наращивать мышечную массу.

2. Повышение аэробной подготовки

Наличие базового уровня сердечно-сосудистой подготовки также важно для долголетия. Исследования показывают, что чем выше ваш показатель VO2 max (сколько кислорода организм может использовать во время упражнений), тем лучше ваши шансы на долголетие.

Вы можете улучшить этот показатель, включив в свою программу тренировок сочетание низкоинтенсивных постоянных кардионагрузок (например, бег трусцой в темпе, при котором вы все еще можете поддерживать разговор) и высокоинтенсивных интервальных тренировок (например, спринты).

3. Поддерживайте здоровый уровень холестерина

Существует два типа холестерина: ЛПНП, который называют "плохим", потому что он может накапливаться в артериях и увеличивать риск сердечных заболеваний, и ЛПВП - "хороший", потому что он помогает избавиться от ЛПНП.

"ЛПНП-холестерин, безусловно, является лучшим предиктором вашего долголетия с точки зрения анализа крови", - говорит Моллой.

Если у вас высокий уровень "плохого" холестерина, постарайтесь сократить потребление насыщенных и трансжиров, которые содержатся в таких продуктах, как масло, сыр, жареная курица, картофель фри и жирные куски мяса. Вместо этого сосредоточьтесь на фруктах, овощах, цельном зерне и постных белках, советует диетолог.

Достаточная физическая активность, поддержание здорового веса и отказ от курения также могут снизить риск развития высокого уровня холестерина.

Ранее УНИАН рассказывал о том, что почти у всех людей, которые доживают до 100 лет, есть 4 общие черты. В частности, они придерживаются сбалансированной диеты, имеют прочные социальные связи и четкий режим сна.

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