Магазинная продукция не внушает доверия - в составе мороженого можно увидеть чуть ли не всю таблицу Менделеева, а цена на более-менее натуральные варианты сильно кусается. Предлагаем вашему вниманию рецепты домашнего мороженого из знакомых и безопасных ингредиентов.
Сливочное со сгущенкой
Самый простой и быстрый способ приготовить вкусное и сладкое мороженое дома:
- сливки для взбивания - 200 гр;
- сгущенное молоко - 100 гр.
Берем холодные сливки и взбиваем их миксером до состояния крема. Затем соединяем со сгущенкой. Выкладываем смесь в широкую форму, ровняем, накрываем крышкой или пленкой и убираем в морозильную камеру на 3-5 часов.
Ванильный пломбир
Вкус детства, знакомый многим. Идеальный вариант, чтобы охладиться знойным летним днем и предаться ностальгии:
- молоко - 160 мл;
- яичные желтки - 3 шт;
- сахар - 150 гр;
- сливки для взбивания - 500 гр;
- ванильный экстракт и веточка мяты.
Читайте такжеЧудо-ягода: в чем польза и вред черной смородины и что из неё приготовитьСтавим молоко на медленный огонь и слегка подогреваем, не доводя до кипения. Отдельно взбиваем желтки с сахаром. Не прекращая взбивать, вливаем понемногу молоко. Продолжаем процесс до тех пор, пока сахар не растворится полностью.
Берем кастрюлю, переливаем в нее получившуюся массу и ставим на средний огонь. Постоянно помешиваем лопаткой, пока смесь не загустеет. Следим за тем, чтобы масса не перегрелась и не начала кипеть. Можно проверить - проводим по лопатке пальцем и, если остался черный след, то снимаем кастрюлю с огня.
В емкость, которая по размеру больше кастрюли, наливаем холодную воду и ставим кастрюлю туда. Помешиваем смесь лопаткой, остужая до комнатной температуры. В это же время взбиваем миксером сливки до консистенции крема.
Через сито вливаем сливки в остывшую массу. Добавляем экстракт ванили и перемешиваем до однородности. Выкладываем смесь в широкую форму, накрываем крышкой или пленкой, убираем в морозильную камеру на 3-4 часа. Помните - каждый час массу нужно перемешивать, чтобы она оставалась однородной.
Банановое
Низкокалорийное мороженое без добавления сливок и сахара - роскошное лакомство для тех, кто следит за своей фигурой:
- бананы - 3 шт;
- молоко - 60 мл;
- ванилин - на кончике ножа.
Нарезаем бананы кружочками и кладем в морозильную камеру на 2-3 часа. Достаем замороженные фрукты и взбиваем их блендером вместе с молоком и ванилином до однородной массы. Выкладываем в широкую форму, накрываем крышкой или пленкой, снова убираем в морозилку на 1-2 часа.
Шоколадное
Рецепт от именитого шеф-повара - Джейми Оливера. Гастрономический фейерверк для настоящих гурманов:
- горький шоколад - 100 гр;
- молоко - 300 мл;
- сахар - 85 гр;
- яичные желтки - 3 шт;
- сливки для взбивания - 300 гр.
Разламываем шоколад на небольшие кусочки, кладем в кастрюлю и заливаем молоком. Ставим на средний огонь и помешиваем лопаткой до тех пор, пока шоколад полностью не растворится. Остужаем смесь.
Параллельно взбиваем яйца с сахаром до растворения последнего. Помешивая, вливаем молочно-шоколадную смесь. Переливаем массу в кастрюлю и ставим на маленький огонь. Продолжаем помешивать до тех пор, пока масса не загустеет. Ни в коем случае не кипятим!
Берем емкость, по размеру большую, чем кастрюля, наливаем в нее холодную воду и ставим кастрюлю туда. Помешивая смесь внутри лопаткой, остужаем ее до комнатной температуры. Взбиваем сливки миксером до состояния крема и соединяем с молочно-шоколадной массой.
Выкладываем мороженое в форму, накрываем крышкой или пленкой и убираем в морозильную камеру на 3-4 часа.
Кокосовое с белым шоколадом
Такое мороженое понравится и детям, и взрослым. На вкус - как батончик из рекламы, который дарит райское наслаждение:
- белый шоколад - 35 гр;
- сгущенное молоко - 70 гр;
- сливки любой жирности - 50 гр;
- сливки для взбивания - 200 гр;
- кокосовая стружка - 100 гр.
Растапливаем шоколад на паровой бане или в микроволновой печи и соединяем со сгущенным молоком. Вливаем 50 гр сливок и перемешиваем. Убираем смесь в холодильник.
Холодные сливки взбиваем миксером до консистенции крема, не останавливаясь, вливаем тонкой струйкой шоколадную массу. Ещё минуту взбиваем.
Выкладываем массу в широкую форму, накрываем крышкой или пленкой и убираем в морозильную камеру на 1 час. Затем достаем форму, смешиваем мороженое с кокосовой стружкой и снова убираем в морозилку на 3 часа.
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