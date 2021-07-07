Мороженое - один из самых популярных продуктов летом. Мы расскажем, как сделать вкусное и полезное лакомство в домашних условиях.

Магазинная продукция не внушает доверия - в составе мороженого можно увидеть чуть ли не всю таблицу Менделеева, а цена на более-менее натуральные варианты сильно кусается. Предлагаем вашему вниманию рецепты домашнего мороженого из знакомых и безопасных ингредиентов.

Сливочное со сгущенкой

Самый простой и быстрый способ приготовить вкусное и сладкое мороженое дома:

сливки для взбивания - 200 гр;

сгущенное молоко - 100 гр.

Берем холодные сливки и взбиваем их миксером до состояния крема. Затем соединяем со сгущенкой. Выкладываем смесь в широкую форму, ровняем, накрываем крышкой или пленкой и убираем в морозильную камеру на 3-5 часов.

Ванильный пломбир

Вкус детства, знакомый многим. Идеальный вариант, чтобы охладиться знойным летним днем и предаться ностальгии:

молоко - 160 мл;

яичные желтки - 3 шт;

сахар - 150 гр;

сливки для взбивания - 500 гр;

ванильный экстракт и веточка мяты.

Читайте такжеЧудо-ягода: в чем польза и вред черной смородины и что из неё приготовитьСтавим молоко на медленный огонь и слегка подогреваем, не доводя до кипения. Отдельно взбиваем желтки с сахаром. Не прекращая взбивать, вливаем понемногу молоко. Продолжаем процесс до тех пор, пока сахар не растворится полностью.

Берем кастрюлю, переливаем в нее получившуюся массу и ставим на средний огонь. Постоянно помешиваем лопаткой, пока смесь не загустеет. Следим за тем, чтобы масса не перегрелась и не начала кипеть. Можно проверить - проводим по лопатке пальцем и, если остался черный след, то снимаем кастрюлю с огня.

В емкость, которая по размеру больше кастрюли, наливаем холодную воду и ставим кастрюлю туда. Помешиваем смесь лопаткой, остужая до комнатной температуры. В это же время взбиваем миксером сливки до консистенции крема.

Через сито вливаем сливки в остывшую массу. Добавляем экстракт ванили и перемешиваем до однородности. Выкладываем смесь в широкую форму, накрываем крышкой или пленкой, убираем в морозильную камеру на 3-4 часа. Помните - каждый час массу нужно перемешивать, чтобы она оставалась однородной.

Банановое

Низкокалорийное мороженое без добавления сливок и сахара - роскошное лакомство для тех, кто следит за своей фигурой:

бананы - 3 шт;

молоко - 60 мл;

ванилин - на кончике ножа.

Нарезаем бананы кружочками и кладем в морозильную камеру на 2-3 часа. Достаем замороженные фрукты и взбиваем их блендером вместе с молоком и ванилином до однородной массы. Выкладываем в широкую форму, накрываем крышкой или пленкой, снова убираем в морозилку на 1-2 часа.

Шоколадное

Рецепт от именитого шеф-повара - Джейми Оливера. Гастрономический фейерверк для настоящих гурманов:

горький шоколад - 100 гр;

молоко - 300 мл;

сахар - 85 гр;

яичные желтки - 3 шт;

сливки для взбивания - 300 гр.

Разламываем шоколад на небольшие кусочки, кладем в кастрюлю и заливаем молоком. Ставим на средний огонь и помешиваем лопаткой до тех пор, пока шоколад полностью не растворится. Остужаем смесь.

Параллельно взбиваем яйца с сахаром до растворения последнего. Помешивая, вливаем молочно-шоколадную смесь. Переливаем массу в кастрюлю и ставим на маленький огонь. Продолжаем помешивать до тех пор, пока масса не загустеет. Ни в коем случае не кипятим!

Берем емкость, по размеру большую, чем кастрюля, наливаем в нее холодную воду и ставим кастрюлю туда. Помешивая смесь внутри лопаткой, остужаем ее до комнатной температуры. Взбиваем сливки миксером до состояния крема и соединяем с молочно-шоколадной массой.

Выкладываем мороженое в форму, накрываем крышкой или пленкой и убираем в морозильную камеру на 3-4 часа.

Кокосовое с белым шоколадом

Такое мороженое понравится и детям, и взрослым. На вкус - как батончик из рекламы, который дарит райское наслаждение:

белый шоколад - 35 гр;

сгущенное молоко - 70 гр;

сливки любой жирности - 50 гр;

сливки для взбивания - 200 гр;

кокосовая стружка - 100 гр.

Растапливаем шоколад на паровой бане или в микроволновой печи и соединяем со сгущенным молоком. Вливаем 50 гр сливок и перемешиваем. Убираем смесь в холодильник.

Холодные сливки взбиваем миксером до консистенции крема, не останавливаясь, вливаем тонкой струйкой шоколадную массу. Ещё минуту взбиваем.

Выкладываем массу в широкую форму, накрываем крышкой или пленкой и убираем в морозильную камеру на 1 час. Затем достаем форму, смешиваем мороженое с кокосовой стружкой и снова убираем в морозилку на 3 часа.

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Автор: Кристина Кащавцева