При регулярном потреблении эти продукты могут спровоцировать воспаление в пищеварительном тракте.

"Воспалительная" еда, которая часто содержит много рафинированного сахара, нездоровых жиров и обработанных ингредиентов, может негативно повлиять на здоровье вашего кишечника. Об этом говорится в материале SheFinds.

Отмечается, что при регулярном потреблении эти продукты могут спровоцировать воспаление в пищеварительном тракте, что приведет к дискомфорту, вздутию живота и дисбалансу микробиома кишечника. Со временем это воспаление может способствовать более серьезным проблемам с пищеварением, включая синдром негерметичной кишки и хронические желудочно-кишечные заболевания.

Издание проконсультировалось с экспертами в области здравоохранения, чтобы выявить три распространенных продукта, которые вы можете найти на своей кухне, которые действительно негативно влияют на здоровье вашего кишечника.

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Замороженные куриные крылышки

Несмотря на то, что замороженные куриные крылышки чрезвычайно вкусные, добавки, консерванты и отсутствие клетчатки могут негативно повлиять на микробиом кишечника. Здоровый микробиом кишечника необходим для правильного пищеварения, усвоения питательных веществ и иммунной функции.

Нарушение этого баланса может привести к увеличению воспаления, проблемам с пищеварением и повышенному риску метаболических расстройств.

"Покрытые сладким или соленым соусом, они богаты нездоровыми жирами и добавками, которые могут нарушить баланс кишечных бактерий и добавить лишних калорий", - говорит доктор Блен Тесфу.

Зерновые культуры с искусственными подсластителями

Искусственные подсластители, которые часто добавляют для улучшения вкуса без калорий, могут нарушить баланс кишечных бактерий, потенциально приводя к неблагоприятному составу микробиома. Кроме того, этот популярный продукт для завтрака часто содержит другие добавки, консерванты и обработанные ингредиенты, которые могут способствовать воспалению.

"Крупы часто имеют низкое содержание клетчатки, много сахара и мало питательных веществ, крупы часто содержат сахар, искусственные подсластители и сахарные спирты, такие как эритритол, которые могут нарушить работу кишечника. Сахарные спирты втягивают воду в пищеварительную систему, вызывая неблагоприятные симптомы, например, вздутие живота, жидкий стул, газы и спазмы в желудке, они также могут изменить состав полезных и вредных бактерий в микробиоме", - говорит Эбби Гримм, MS, RDN, LDN, IFNCP.

Изделия из теста

В пирожных, как правило, мало пищевых волокон, которые необходимы для здорового пищеварения и поддержания сбалансированного микробиома кишечника. Диета с низким содержанием клетчатки может замедлить пищеварение и привести к запорам, а также лишить полезные кишечные бактерии топлива, необходимого им для процветания.

"Кондитерские пирожные вызывают воспаление и вредны для здоровья кишечника из-за высокого содержания сахара и рафинированной муки", - предупреждает Лиза Ричардс, автор диеты Candida.

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