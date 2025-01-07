С возрастом ситуация с животом становится все сложнее и сложнее, но эксперты заявляют, что не поздно взять все в свои руки.

6 кубиков пресса — это мечта и цель для многих посетителей спортивного зала и любителей домашнего фитнеса. Однако с возрастом добиться такой формы становится все труднее.

С возрастом вы теряете мышечную массу, а ваше тело становится менее эффективным в преобразовании пищи в энергию - этот процесс приводит к хорошо известному накапливанию жира вокруг живота, которое часто происходит после 40 лет, даже если ваш образ жизни и диета остаются прежними, пишет The Independent.

Всего несколько изменений в вашем распорядке дня могут поставить вас на верный путь к достойному торсу, заявляют персональный тренер Никола Эддисон-Ньюленд и консультант по физиотерапии Рут Стоун. Они назвали свои лучшие советы и рекомендации по созданию внушительных шести кубиков пресса

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Стратегически подойдите к диете и упражнениям

"Чтобы добиться 6 кубиков пресса, вам понадобится низкокалорийная диета с высоким содержанием белка в сочетании с тренировочной программой, включающей силовые упражнения не менее трех раз в неделю", - отмечает Стоун.

Вместе эти два фактора уменьшат ваши жировые отложения, увеличат общую мышечную массу, повысят вашу способность тренироваться с большей интенсивностью по мере улучшения физической формы, и, что самое важное, повысят ваш метаболизм - это означает, что вашему организму потребуется больше калорий для работы, как в периоды отдыха, так и во время тренировок, что будет продолжать снижать количество отложенного жира.

Сосредоточьтесь на упражнениях для укрепления мышц

Существует множество упражнений для укрепления мышц брюшного пресса, но наиболее эффективными для создания тонуса и рельефа в области живота будут те, в которых задействован дополнительный вес в дополнение к весу вашего тела.

При этом, всегда нужно помнить о таком же количестве упражнений и для спины, требующих не меньших усилий, чтобы сохранить баланс тренировок и поддержать осанку, что очень важно, если внешний вид мышц для вас так же важен, как и их функциональность.

Добавьте комплексные движения

Исследования показали, что регулярные тренировки с отягощениями могут повысить базовую скорость метаболизма на 15%.

"Обязательно включайте в свою тренировочную программу упражнения, которые задействуют множество групп мышц и несколько суставов, также известные как комплексные движения. К ним относятся приседания, выпады, подтягивания, мертвые тяги и наклоны вперед", - подчеркивает Эддисон.

Всегда завтракайте

Пропуск завтрака замедляет метаболизм, так как организм пытается ухватиться за любые питательные вещества и калории, которые он может найти".

"Завтракайте как король, обедайте как принц и ужинайте как нищий, следя за тем, чтобы основу рациона составлял белок", - добавляет эксперт.

Пройдите 5 000 шагов до обеда

Активность вне спортзала может помочь сохранить вашу фигуру стройной, и прогулка пешком вместо поездки на машине - отличный способ сделать это.

Всего 10 минут ходьбы равны примерно 1 000 шагов.

Согласно рекомендациям, средний взрослый человек должен делать 10 000 шагов в день (что соответствует 150 минутам активности в неделю). Выполнить половину шагов до обеда - отличный способ сжечь калории и не отставать от фитнес-целей.

Что еще нужно знать, пытаясь привести живот в порядок

Ранее УНИАН сообщал про 8 овощей, которые лучше других сжигают жир на животе. Они могут улучшать пищеварение, регулировать уровень сахара в крови, снижать риск заболеваний и, конечно же, способствовать здоровому снижению веса.

Кроме того, один из диетологов назвал продукты, из-за которых особенно нарастает жир на животе. Их нужно чем-нибудь заменить или уменьшить их употребление до минимума.

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