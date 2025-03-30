Люди стали более приветливыми, и у нее изменился голос и размер обуви.

Эмма Рома Джейн всегда боролась с лишним весом и наконец в 2023 году в возрасте 22 года приняла решение провести бариатрическую операцию (операция по уменьшению желудка). За год после операции она потеряла 50 килограммов, а за следующий год еще 10 - и теперь удерживает вес. Она значительно изменила образ жизни - тренируется шесть раз в неделю и придерживается сбалансированной диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.

Она поделилась с Business Insider, что операция по снижению веса "стала лучшим решением, которое она когда-либо принимала в своей жизни", а также рассказала о семи неожиданных изменениях в организме и в своей жизни, которые заметила после потери веса.

1. Люди стали более дружелюбными

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Она сказала, что люди придерживают для нее двери, приветствуют ее на улице и заводят с ней разговоры, тогда как до того, как она похудела, она чувствовала себя "невидимой".

2. Ее ноги стали меньше

После потери веса ее ноги стали тоньше, и она перешла с американского размера 9 на 7,5 (с 39 на 37).

Это подтверждает исследование 2014 года, опубликованное в Turkish Journal of Surgery, которое показало, что 80% из 212 участников, которые все перенесли бариатрическую операцию, купили обувь как минимум на один размер меньше через год после операции. Исследователи предположили, что это может быть связано с потерей жира на стопе, а также с тем, что своды стопы становятся выше, когда на них давит меньший вес.

3. Ее голос изменился

Рома Джейн также сказала, что ее голос стал выше и звучит более отчетливо после операции.

Несколько небольших ограниченных исследований предположили, что могут быть незначительные изменения в голосе людей после бариатрической операции, но эти различия недостаточно заметны, чтобы их услышать.

4. Ее кожа стала чище

Рома Джейн раньше боролась с акне, но обнаружила, что ее кожа очистилась, когда она похудела.

Она сказала, что придерживается низкоуглеводной диеты и исключила сахар. По данным Американской академии дерматологической ассоциации, употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, которые быстро повышают уровень сахара в крови, таких как белый хлеб, картофельные чипсы, выпечка и белый рис, связано с акне.

5. Ее вкусы изменились

Раньше Рома Джейн ненавидела авокадо, а теперь любит их. Она также ела много фруктов, но теперь ест гораздо меньше фруктов и гораздо больше овощей.

6. Она потеряла несколько друзей

Когда Рома Джейн похудела, она сказала, что столкнулась с "большой завистью и обидой со стороны друзей".

"Я поняла, что они были моими друзьями, когда я была больше, потому что я заставляла их чувствовать себя лучше", — сказала она. "Но теперь, когда я улучшаю себя и вношу эти здоровые изменения, у них внезапно возникли проблемы с этим".

7. Она стала более уверенной в себе

"Когда я была больше, я определенно использовала свой размер как щит, чтобы защитить себя от других людей. Теперь, я самая уверенная версия себя, какой я когда-либо была, и я продолжаю становиться все увереннее с каждым днем", - рассказала она.

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