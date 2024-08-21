Эмоциональная манипуляция – это то, чего человек, скорее всего, хотел бы избежать, однако сделать это может быть непросто.

Манипуляции могут принимать различные формы, в том числе и эмоциональные. Хотя они могут и не причинить физического вреда, но могут оставлять отпечаток на человеке.

"Эмоциональная манипуляция - это форма психологического влияния или контроля, когда один человек намеренно использует тактику, чтобы контролировать или влиять на эмоции, мысли или поведение другого в своих интересах", – цитирует слова доктора философии и психолога Бриттани Макгихан издание Parade.

Очевидно, что эмоциональная манипуляция – это то, чего человек, скорее всего, хотел бы избежать. Однако сделать это может быть непросто, ведь ее не всегда легко распознать, говорит доктор философии, психолог и советник по СМИ Фонда исследований депрессии Hope Эрнесто Лира де ла Роса.

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Есть 10 ранних признаков эмоциональной манипуляции, по мнению психологов:

1. Излишняя откровенность

Знакомство с другим человеком может быть захватывающим, когда вы только начинаете дружбу или потенциально романтические отношения. Кроме того, открытые, честные разговоры – основа хорошего общения. Однако это не всегда признак заботы.

"Люди, которые занимаются эмоциональными манипуляциями, могут слишком быстро делиться информацией, когда только знакомятся с вами. Они делают это для того, чтобы вызвать сочувствие и симпатию, и тогда становится сложнее отстраниться от них. Для многих из нас нормально чувствовать себя плохо, когда человек делится эмоциональными или более глубокими вещами", – говорит де ла Роса.

2. Перекладывание вины

Эмоциональные манипуляторы часто перекладывают всю вину на других. Вспомните слова вроде "Если бы я тебе действительно нравилась, ты бы встретился со мной" после того, как вы сказали, что слишком устали. Манипулятор намеренно сваливает на вас свои чувства и тянет вас вниз.

"Когда кто-то ставит вам подножку, он пытается контролировать ваши чувства или поведение, основываясь на чем-то, что не входит в ваши обязанности", – объясняет доктор МакГихан.

3. Молчание

Этот случай является продолжением "угрызений совести". Иногда люди любят молчать, чтобы вызвать у нас чувство вины или заставить вас чувствовать себя плохо.

4. Частые обиды

Поговорим о проблемах с конструктивной критикой и вечной виктимностью. Эмоциональные манипуляторы никогда не признают, что ошибаются, но часто обижаются.

"Эмоциональные манипуляторы не принимают на себя ответственность за свои действия или ошибки. Они будут выкручиваться и пытаться заставить вас чувствовать себя плохо или виноватым, а в итоге вы будете извиняться. Они будут перекладывать вину на других, перекладывать вину на себя и редко извиняться или исправлять свое поведение", – говорит доктор психологии, лицензированный клинический психолог Холли Шифф.

5. Никогда не знаешь, чего от них ждать

Есть люди, которые в одну минуту возносят вас на пьедестал, а в следующую – критикуют за то, что сделали они, а не вы.

"Бывает, что у нас нет слов, чтобы описать свои чувства, или мы не можем понять, что это за эмоциональная манипуляция. Это происходит потому, что нам кажется, будто мы ходим по яичной скорлупе и никогда не знаем, что получим от человека, который использует эмоциональные манипуляции", – утверждает говорит доктор Лира де ла Роза.

6. Забрасывание любовью

В теории это звучит фантастически. Однако в реальной жизни то, что называется "любовная бомбардировка", не настолько приятно, особенно в долгосрочной перспективе.

"Любовная бомбардировка происходит, когда манипулятор осыпает другого человека чрезмерной привязанностью, вниманием или подарками, чтобы завоевать его и создать чувство обязательства. Это еще один способ контролировать человека. Однако это делается в "позитивном" ключе и, как правило, в контексте романтических отношений. Это завлекает другого человека, потому что заставляет его чувствовать себя особенным, хотя это делается только для того, чтобы манипулировать им", – объясняет доктор МакГихан.

7. Чрезмерная критика

Вы можете неожиданно получить резкие комментарие со стороны, например, "Вау, не могу поверить, что ты это надела". Человек может даже сказать это так, что вы засомневаетесь, делает ли он вам комплимент, шутит или просто вредничает.

"Тебе не кажется, что ты уже достаточно поел?" может показаться попыткой позаботиться о вас. Но это не так. Так люди пытаются показать свое превосходство над вами.

8. Триангуляция

Иногда эмоциональные манипуляторы обращаются за поддержкой. Доктор МакГихан часто наблюдает это в семьях и среди взрослых детей: например, свекровь втягивает сына в конфликт, который она ведет с его женой (невесткой). Или один друг может рассказать другому другу, что о нем сказал третий человек, чтобы создать напряженность.

"Как правило, это делается для того, чтобы контролировать внимание другого человека, чтобы он не обращал внимания на реальный конфликт. Это также отвлекает внимание от них самих, особенно если их поведение проблематично", – утвреждает МакГихан.

9. Газлайтинг

Хотя это и не удивительно, но признаки газлайтинга также трудно заметить. Например, он может проявляться в виде невинных комментариев вроде: "Почему ты так со мной обращаешься?".

"Люди, использующие эмоциональные манипуляции, прибегают к газлайтингу, чтобы контролировать или принуждать кого-то. Они заставляют вас сомневаться в своих эмоциях или переживаниях, чтобы установить контроль", – объясняет Лира де ла Роса.

10. Пассивно-агрессивное поведение

"Манипулятор использует косвенную враждебность, сарказм или тонкие оскорбления, чтобы выразить гнев или недовольство. Это может проявиться на ранней стадии, как своеобразная разминка", – говорит МакГихан.

Что делать, если вами эмоционально манипулируют

1. Узнайте другие точки зрения

Доктор Лира де ла Роса говорит, что эмоциональная манипуляция может затянуться и стать еще более разрушительным, потому что человек может почувствовать себя изолированным (ключевая стратегия манипулятора).

"Человек, использующий эмоциональные манипуляции, стремится держать кого-то под своим контролем и будет следить за тем, чтобы тот, кем он манипулирует, сомневался в себе. Очень полезно поговорить с людьми, которые не знают этого человека, чтобы узнать, что они думают о вашем опыте таких отношений", – подчеркнула она.

2. Установите границы

Доктор МакГихан утверждает, что очень важно установить четкие границы допустимого и сообщать о них. Постоянное соблюдение границ дает понять, что манипуляции не будут терпеть. Это также оттолкнет человека, склонного к эмоциональным манипуляциям.

3. Доверяйте себе

Хотя поиск стороннего мнения очень важен, знайте, что то, что вам кажется неправильным, стоит исследовать. Доктор МакГихан говорит, что ваша интуиция может быть очень сильной – она может предупредить вас о тонких манипулятивных тактиках до того, как они перерастут в более серьезный эмоциональный ущерб.

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