Сегодня средняя продолжительность жизни во всем мире составляет 73 года.

По данным отчета Оксфордского университета, в 1700-х годах человек в среднем во всем мире доживал только до 30 лет. Сегодня ряд факторов помогает объяснить, почему мы живем намного дольше, чем раньше, и почему когда-нибудь мы сможем рассчитывать на то, что проживем еще дольше, пишет usatoday.com.

Согласно предварительным официальным данным, в 2021 году человек в США в среднем проживал 76,1 года. Это число немного снизилось, что объясняется увеличением смертности от болезней сердца, хронических заболеваний печени и самоубийств.

Отмечается, что продолжительность жизни варьируется от страны к стране, и сегодня средняя продолжительность жизни во всем мире составляет 73 года. В некоторых странах она выше.

Видео дня

Как утверждают ученые, эти цифры чаще всего влияют генетика и личные факторы образа жизни, такие как выбор диеты и уровень активности.

Терапевт и гериатр Амит Шах говорит, что генетикой обусловлено 25% долголетия. Остальное, по его словам, сводится "к факторам, которые находятся под нашим контролем".

Кроме того, по словам специалистов, социально-экономический статус также играет важную роль в здоровом старении и долголетии, причем больше всего страдают бедные районы с ограниченным доступом к здравоохранению.

Научное исследование счастья показало, что наличие крепких отношений и регулярного человеческого взаимодействия в конечном итоге оказывает решающее влияние как на качество жизни, так и на ее продолжительность.

Таким образом, чтобы прожить самую долгую жизнь, важно поддерживать значимые отношения и чувствовать, что наше существование имеет значение, пишет издание.

"Я считаю, что очень важно иметь цель в жизни - что бы она ни значила для человека. Как сказал один из моих пациентов-долгожителей: "Док, у вас должна быть причина вставать по утрам!", - отметил гериатр Амит Шах.

При этом доктор добавил, что не менее важно соблюдать диету, поддерживать здоровый вес, регулярно заниматься физической активностью и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее доктор назвала упражнение, которое может определить продолжительность жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: