Этот метод отлично подходит для ленивого утра.

Жареные яйца - это один из самых популярных и простых завтраков, которые легко приготовить. Единственные трудности могут возникать с переворачиванием, ведь можно повредить желток. Если же не делать этого, то есть шанс получить едва застывшие белки.

Однако Меган Вебстер, основатель компании Meags Eggs, нашла простой способ приготовить идеальные яйца без необходимости переворачивать. Этим способом она поделилась с Ехргеѕѕѕ.

"Я регулярно практикую метод крышки. Позвольте теплу сковороды приготовить низ яйца и накройте сковороду, чтобы пропарить верхнюю часть", - говорит Меган.

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Просто добавьте оливковое масло в сковороду и оставьте ее на среднем огне примерно на минуту, чтобы она разогрелась. Затем разбейте яйца в емкость и дайте им готовиться, пока белки не побелеют. После этого надо накрыть сковороду крышкой на 45 секунд, пока белки не застынут.

Этот метод может ускорить приготовление завтрака, особенно идеально для ленивых утра или когда вы кормите больше одного человека.

"В особо ленивые утра я жарю оба яйца одновременно и даю яичным белкам соединить их вместе. Вы можете разделить их позже с помощью лопатки для двух отдельных кусков тоста или если вы просто предпочитаете есть их как два отдельных яйца", - добавила Меган.

Другие варианты приготовления яичницы

Как писал УНИАН, яичницу можно употреблять не только как самостоятельное блюдо, но и добавлять как начинку в сэндвичи, лаваш и тому подобное. Чтобы еще больше разнообразить, можно добавлять различные жидкие компоненты, которые порадуют ваши вкусовые рецепторы.

Кроме того, сообщалось о секрете идеальной яичницы Гордона Рамзи, а также как приготовить яичницу без жарки за 1 минуту

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