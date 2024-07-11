Рассказываем, сколько грамм шоколада можно в день и от какого лучше отказаться.

Сколько черного шоколада можно в день? А молочного или белого? Можно ли его есть каждый день и правду ли говорят, что от черного шоколада не поправляются? Давайте разберемся, что из этого правда, а что - заблуждение.

Можно ли есть шоколад каждый день

Шоколад каждый день не несет вреда для здорового человека, но все зависит от дозировки и состава.

Самым полезным считается горький шоколад, в котором не менее 60% какао. Какао-бобы в составе лакомства богаты клетчаткой и магнием - они способствуют выделению эндорфинов и серотонина и помогают противостоять стрессу. Поэтому даже небольшой кусочек темного шоколада помогает успокоиться и почувствовать себя лучше.

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Но в то же время следует помнить, что какао содержит кофеин и повышает артериальное давление. Например, съесть 40 г черного шоколада - это все равно что выпить крепкую чашку кофе.

Лучше избегать молочных шоколадных батончиков и конфет перед сном - в них много сахара и жиров, и, кроме того, что они негативно влияют на зубную эмаль, еще и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Сколько шоколада можно в день

Суточная нормадля взрослых без проблем со здоровьем - это 30-50 г черного шоколада, говорят диетологи. При высоких физических нагрузках это количество можно увеличить в 1,5 раза. Норма молочного шоколада еще меньше - не более 20 г в день, пишет Lofficiel.

Есть шоколад можно в любое время суток, главное - не съедать за раз плитку - распределите разрешенное количество на несколько приемов, советуют диетологи.

Можно ли поправиться от черного шоколада

То, что от черного шоколада не поправляются - это миф. Чтобы похудеть, нужно тратить больше калорий, чем съедать, и с шоколадом это правило работает точно так же, как и с другой едой. То есть, если съел больше нормы - веы покажут плюс, съел меньше при такой же активности - похудел. Это значит, что если есть шоколада в избытке, то от него тоже можно потолстеть.

Также важно помнить, что шоколад с орехами, изюмом и другими добавками, типа пралине или хрустящей карамели - более калорийные, чем классическая плитка шоколада.

Что касается белого шоколада - его лучше вообще не употреблять. Этот продукт делают из какао-масла с добавлением сухого молока, большого количества сахара и ванилина, зачастую добавляют вредные растительные жиры, а вот полезного какао-тертого в составе белого шоколада нет.

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