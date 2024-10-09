Специалисты акцентировали, что у многих сыров съедобная корка.

Эксперты из британской Академии сыра рассказали, что, скорее всего, многие едят этот потрясающий продукт неправильно, пишет Daily Mail.

"Откусывание большого куска сыра похоже на просмотр только половины фильма. Дегустация - это многосенсорное действие, и хороший сыр даст мириады сложных вкусов. Используйте все свои органы чувств, не торопитесь и дышите во время жевания, чтобы высвободить все вкусы", - советуют специалисты.

Кроме того, специалисты не советуют оставлять сыр до конца трапезы "на десерт", лучше подавать его сразу:

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"Не подавайте сыр после ужина, когда все уже слишком много съели, чтобы по-настоящему насладиться им".

Также эксперты акцентировали, что у многих сыров съедобная корка, и ее не нужно срезать.

Отдельно специалисты развеяли достаточно необычный миф о сыре, что он может вызывать кошмары:

"Сыр - сложная пища, для полного переваривания которой кишечнику требуется время. Скорее всего, это является причиной беспокойного сна".

Напомним, ранее УНИАН писал, как дольше хранить твердый сыр, чтобы он оставался свежим и без плесени.

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