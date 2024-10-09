Эксперты из британской Академии сыра рассказали, что, скорее всего, многие едят этот потрясающий продукт неправильно, пишет Daily Mail.
"Откусывание большого куска сыра похоже на просмотр только половины фильма. Дегустация - это многосенсорное действие, и хороший сыр даст мириады сложных вкусов. Используйте все свои органы чувств, не торопитесь и дышите во время жевания, чтобы высвободить все вкусы", - советуют специалисты.
Кроме того, специалисты не советуют оставлять сыр до конца трапезы "на десерт", лучше подавать его сразу:
"Не подавайте сыр после ужина, когда все уже слишком много съели, чтобы по-настоящему насладиться им".
Также эксперты акцентировали, что у многих сыров съедобная корка, и ее не нужно срезать.
Отдельно специалисты развеяли достаточно необычный миф о сыре, что он может вызывать кошмары:
"Сыр - сложная пища, для полного переваривания которой кишечнику требуется время. Скорее всего, это является причиной беспокойного сна".
Напомним, ранее УНИАН писал, как дольше хранить твердый сыр, чтобы он оставался свежим и без плесени.