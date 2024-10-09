Многие продолжают совершать распространенные ошибки.

Эксперты по отходам из NRC Business Waste поделились, как хранить сыр, чтобы он оставался как можно дольше свежим и без плесени, пишет Express.co.uk.

"Хотя сыр, как правило, имеет длительный срок годности, неправильное хранение может привести к образованию плесени довольно быстро", - говорится в публикации.

По словам экспертов, правильно хранить сыр, чтобы он при этом оставался свежим, довольно просто, но многие продолжают совершать распространенные ошибки.

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Как правильно хранить сыр - что важно знать

В первую очередь специалисты советуют не злоупотреблять использованием пластика или пищевой пленки - они задерживают влагу и создают питательную среду для бактерий, что приводит к быстрому появлению и росту плесени.

Твердый сыр лучше всего заворачивать в пергаментную бумагу, рекомендуют эксперты, - она позволяет сыру "дышать". А для более длительного хранения мягких сыров необходимо обеспечить герметичность упаковки. В данном случае плотная пищевая пленка может подойти.

Излишки сыра специалисты советуют натереть, поместить в герметичный пакет и заморозить. Так он сохранит текстуру после размораживания и будет готов к использованию в приготовлении пищи или посыпке блюд при необходимости.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему нельзя хранить молоко на дверце холодильника.

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