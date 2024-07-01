Не очень изысканные люди могут быть неуместно откровенными, выяснили журналисты.

Некоторых людей интересует, как правильно жить в этом мире, и какие есть общие черты у людей, которым не хватает изысканности.

Такие личности обычно демонстрируют 10 черт, пишет HackSpirit. По сведениям издания, первая черта - чрезмерно откровенные, могут рассказать о себе слишком рано лишнее количество информации. Журналисты отметили, что искусство беседы заключается в балансе - нужно рассказать достаточно для установления связи и при этом проявлять интерес к собеседнику.

Вторая черта - игнорирование элементарной вежливости. Например, человек клацает телефон, когда кто-то с ним говорит, перерывает собеседника на середине разговора.

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Вот еще какие есть черты человека, которому не хватает изысканности:

неправильное использование языка, например, специально вставляют сложные слова, вместо того, чтобы использовать те, которые всем понятны;

одержимость материальными благами;

плохое умение слушать;

отсутствие эмпатии;

осуждение;

необходимость всегда быть правым;

пренебрежение благодарностью.

Еще одна - 10 черта человек, которому не хватает изысканности, - неумение уважать границы тех, кто их окружает.

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