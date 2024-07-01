Эмоциональный интеллект можно "прокачать", отметили эксперты.

Некоторые люди интересуются, как правильно жить в этом мире и хотят разобраться с тем, каким образом можно распознать людей с низким эмоциональным интеллектом. Стоит отметить, что эмоциональный интеллект - это навык, который можно развить со временем.

Люди, которые имеют низкий уровень эмоционального интеллекта, демонстрируют 7 моделей поведения, пишет HackSpirit со ссылкой на сведения психологов. По данным экспертов, первая модель - проблемы с эмпатией, то есть человеку может быть трудно разделить или понять чувства тех, кто его окружает. Вторая и третья модель поведения таковы - трудности во время принятия решений и отсутствие самоанализа.

Как понять что у вас низкий эмоциональный интеллект - признаки:

избегание эмоционально насыщенных ситуаций;

трудности с выражением эмоций;

чрезмерная реакция на незначительные ситуации (возможны экстремальные реакции на, казалось бы, незначительные события).

Кроме того, людям, у которых эмоциональный интеллект низкий, может быть трудно поддерживать здоровые отношения, поскольку им трудно сопереживать и проявлять понимание.

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Чем опасен низкий эмоциональный интеллект

"Наш мозг настроен на связь и социальное взаимодействие. Когда мы участвуем в содержательных беседах, наш мозг выделяет окситоцин - гормон, который помогает нам укреплять доверие и связь с другими людьми. Однако у людей с низким уровнем эмоционального интеллекта неспособность понимать эмоции других людей и относиться к ним может препятствовать этому процессу", - отметили эксперты.

По сведениям психологов, это может привести к циклу недолговечных отношений, поскольку их неспособность установить связь на эмоциональном уровне может привести к недопониманию, конфликтам и, в конечном итоге, к расставанию.

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Ранее эксперты назвали привычки, которые могут очень быстро отпугнуть людей. В частности, речь идет о привычке быть нечестными, нарушать чьи-то границы, транслировать слишком много негатива, не проявлять сопереживание и постоянно перебивать собеседника.

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