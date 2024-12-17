Регулярные отключения света не должны стать причиной отсутствия комфорта.

Из-за повреждений критической инфраструктуры городов Украины многие живущие на территории страны люди сидят без света часами несколько раз в день. Без электричества портится не только настроение, но и техника. Узнайте, как сделать мощный повербанк, если есть аккумулятор на авто.

Как собрать повербанк из аккумулятора 12В

Первое, что нужно понять - не важно, какой вы нашли аккумулятор, лишь бы он был рабочим. Требований к нему в данном случае будет гораздо меньше, ведь устройство не станет частью большого механизма, а лишь даст электричество для другой техники.

Сразу стоит заметить, что зарядная станция из автомобильного аккумулятора возможна только через инвертор. Причина в том, что аккумуляторы в машинах выдают напряжение 12В, а нам нужно 220В, чтобы вся техника работала корректно. Значит, необходим инвертор - устройство, которое станет преобразователем 12В в 220В.

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Такой бесперебойник из инвертора и аккумулятора будет работать даже без серьезных финансовых вложений. Например, стоимость инвертора варьируется в зависимости от функциональных особенностей, но самый бюджетный вариант - это любой рабочий аккумулятор + инвертор + сетевая зарядка для аккумулятора. Многие водители знают, как она нужна, если машина долго стояла без дела или не заводится зимой.

Соответственно, для реализации этой идеи вам нужны:

аккумулятор мощностью минимум 70-75 А*ч;

инвертор;

сетевая зарядка 12В;

силовые кабели 25-35 мм² для подключения;

предохранитель;

клеммы;

мультиметр.

Цена самого обычного инвертора равна примерно 2-3 тысячам гривень, но более сложные и многофункциональные модели, которые даже можно заряжать при наличии света, стоят в два раза больше. При выборе инвертора ориентируйтесь на свои финансовые возможности.

Как сделать бесперебойник из автомобильного аккумулятора

Если вы нашли или купили все необходимые устройства, нужно правильно подключить аккумулятор к инвертору, чтобы сделать тот самый мощный повербанк из автомобильного аккумулятора.

Перед подключением инвертор нужно выключить, а аккумулятор полностью зарядить. Оба устройства разместить в хорошо проветриваемом помещении, так как они, работая, будут нагреваться.

Начните собирать бесперебойник из автомобильного аккумулятора, соблюдая последовательность действий:

подключить кабель со знаком + (отмечен красным) к клемме аккумулятора со знаком +;

подключить кабель со знаком - (отмечен черным) к клемме аккумулятора со знаком -;

подключить кабель со знаком + к клемме инвертора со знаком +;

подключить кабель со знаком - к клемме инвертора со знаком -.

В конце нужно взять мультиметр и проверить напряжение на клеммах аккумулятора - они должны соответствовать требованиям, которые зависят от вида инвертора, купленного вами. Не забудьте между аккумулятором и инвертором поставить предохранитель.

После этого нужно только включить инвертор, когда он подсоединен к аккумулятору через клеммы, используя переключатель, расположенный на корпусе устройства. Если все работает правильно, можно подключить бытовую технику. Не стоит питать таким образом приборы, которые потребляют больше мощности, чем может дать инвертор, иначе рискуете его перегрузить.

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