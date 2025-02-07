Заменив эти продукты, вы поможете себе оставаться в хорошей форме без потери вкуса.

Вы пытаетесь похудеть? Дефицит калорий - это основа любого похудения. Однако совсем необязательно переходить на диету с невкусной едой. Для начала можно просто заменить привычные продукты на менее каллорийные, пишет eatthis.

Сертифицированный спортивный диетолог и соавтор книги "Плоский живот для чайников" Тара Коллингвуд назвала 11 продуктов, заменив которые, вы мгновенно сократите потребление калорий.

Чем заменить рис

Эксперт говорит, что цветная капуста очень низкокалорийна. Она также дает хорошее количество антиоксидантов, витаминов и минералов

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"Не говоря уже о том, что он экономит много углеводов, заменяя белый рис2, - уточнила Коллингвуд.

Чем заменить булочки

Использование листьев салата вместо булочек для бургеров или хлеба сокращает углеводы и калории. Салат по сути не содержит калорий и добавляют действительно приятную хрусткость сэндвичу или бургеру.

Чем заменить пасту

Паста из цикини - отличный вариант. "Использование лапши из цукини значительно сокращает углеводы и калории", - говорит эксперт.

Чем заменить сметану

Используете рецепт, в котором требуется сметана? Возьмите вместо нее греческий йогурт. Он уменьшает количество жира и добавляет белок.

Чем заменить жареную курицу в панировке

Выбирайте просто жареную курицу вместо жаренной в кляре. "Жареная курица в панировке содержит много масла, поэтому приготовление на гриле куриной грудки без кожи экономит много калорий и жира", - говорит Коллингвуд

Чем заменить майонез

Диетолог советует использовать авокадо вместо майонеза. Так вы сможете добавить в свой рацион полезные жиры и одновременно сократить количество калорий.

"Авокадо — это фрукт с точки зрения ботаники, в нем есть клетчатка, а также калий, фолиевая кислота, витамин С и магний", - говорит Коллингвуд.

Чем заменить майонез еще

Попробуйте использовать горчицу вместо майонеза. Она добавляет вкуса без лишнего жира.

Чем заменить сладкие напитки

Эксперт рекомендует пить черный кофе, вместо сладких напитков. "Немного молока может быть питательным, но избегайте сладких сиропов, чтобы сэкономить калории", - говорит Коллингвуд.

Чем заменить чипсы

Хотите чего-нибудь хрустящего и соленого? Съешьте попкорн вместо чипсов, низкокалорийный, богатый клетчаткой перекус. "Попкорн — это отличная объемная еда. Вы можете съесть 3 чашки воздушной кукурузы менее чем за 100 калорий, а также получить 3 грамма клетчатки и белка!" - говорит диетолог.

Чем заменить газированные напитки

Пейте просто газированную воду вместо газировки - это устраняет пустые калории от сахара. "Обычные газированные напитки содержат добавленный сахар и, следовательно, калории, а калории на самом деле не способствуют ощущению сытости в том количестве, которое вы получаете по сравнению с употреблением пищи", - поясняет Коллингвуд.

Чем заменить масло в выпечке

Наконец, используйте банановое пюре вместо сливочного или растительного масла при приготовлении. Это поможет вашим продуктам сохранять влажность, одновременно уменьшая количество жира и калорий.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему кофе стоит заменить на зеленый чай.

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