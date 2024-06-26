Многие любят закусить сладеньким, хотя это далеко не самая полезная еда. Как выяснилось, полностью исключать сахар не лучшая идея.

Всем известно, что потребление сахара в больших количествах не лучшим образом сказывается на здоровье, но сказать "нет" лишней конфете иногда просто невозможно.

Издание the every girl узнало, что же на самом деле происходит, когда вы отказываетесь от сахара и стоит ли полностью его исключать

Сколько сахара в день можно есть

Вопреки распространенному мнению, отказ от сахара не означает просто отказ от десертов и конфет. Сахар содержится не только в сладких лакомствах, но и в широком спектре обработанных продуктов и напитков.

Видео дня

"Добавленные сахара включают в себя любые сахара или калорийные подсластители, добавленные в продукты или напитки в процессе обработки или приготовления", - объясняет Кара Кори, MA, RD, фитнес-тренер и зарегистрированный диетолог.

По ее словам, большинство людей потребляют гораздо больше сахара, чем может показаться. Женщины должны употреблять не более шести чайных ложек сахара в день.

Пищевые бренды используют длинный список названий для сахара: сахароза, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS) и искусственные подсластители, как сукралоза или аспартам.

А еще есть "натуральные сахара". Кори объясняет, что некоторые виды сахара содержатся в таких продуктах, как фрукты, овощи, например, кукуруза или корнеплоды, и молочные продукты. Наиболее распространенные формы сахаров, естественно содержащиеся в продуктах питания, включают глюкозу, фруктозу и лактозу.

Что дает полный отказ от сахара

Вам будет легче сбросить вес. Улучшите здоровье кишечника Почувствуете больше энергии. Улучшится настроение. Меньше шансов получить кариес. Улучшится состояние кожи.

Сколько времени требуется для детоксикации от сахара

Время, необходимое для детоксикации от сахара, варьируется от человека к человеку, поскольку зависит от ежедневного потребления и образа жизни.

Кори отмечает, что дни с первого по четвертый часто бывают самыми интенсивными. В это время вы, как правило, ощущаете большинство физических симптомов, возникающих при отказе от сахара, таких как головная боль и усталость, а также раздражительность, тяга к еде и изменения в пищеварении. Однако эти симптомы обычно ослабевают или полностью исчезают после первой недели. В это время вы, скорее всего, заметите положительные побочные эффекты, как улучшение сна, стабильный уровень энергии и снижение тяги к сахару.

Как заставить себя перестать есть сладкое

Сократите количество "коварных сахаров" в вашем рационе . Делайте собственные салатные заправки вместо пакетированных, перекусывайте темным шоколадом без рафинированного сахара, а также выбирайте кетчуп и другие приправы, где нет дополнительного сахара. Кроме того, читайте этикетку каждого продукта и его ингредиенты. Выбирайте продукты, в которых нет ни одного или менее 5 граммов общего количества сахара.

. Делайте собственные салатные заправки вместо пакетированных, перекусывайте темным шоколадом без рафинированного сахара, а также выбирайте кетчуп и другие приправы, где нет дополнительного сахара. Кроме того, читайте этикетку каждого продукта и его ингредиенты. Выбирайте продукты, в которых нет ни одного или менее 5 граммов общего количества сахара. Выбирайте здоровые замены . Вместо того чтобы сосредоточиться на полном исключении сахара из своего рациона, попробуйте его заменить. Приоритетное добавление в рацион цельных продуктов, как фрукты, овощи, семечки и орехи, также может облегчить эту адаптацию.

. Вместо того чтобы сосредоточиться на полном исключении сахара из своего рациона, попробуйте его заменить. Приоритетное добавление в рацион цельных продуктов, как фрукты, овощи, семечки и орехи, также может облегчить эту адаптацию. Пейте достаточно воды . Когда вы чувствуете, что вам хочется сладкого, на самом деле это может быть обезвоживание.

. Когда вы чувствуете, что вам хочется сладкого, на самом деле это может быть обезвоживание. Не отказывайтесь от сладкого . Изменение рациона с целью резкого сокращения потребления сахара не произойдет в одночасье. Снижать норму сладкого лучше постепенно. Если вам очень трудно сказать "нет" сахару, то можно сократить его потребление вдвое.

Ранее УНИАН писал, что есть вместо сахара.

Вас также могут заинтересовать новости: