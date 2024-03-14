Секрет заключается в том, чтобы переключить внимание на другой предмет.

Если вы не можете уснуть, а попытки успокоить ваш разум не срабатывают, можно воспользоваться простым лайфхаком. Им поделился пользователь популярного форума Reddit.

По его словам, успокоить ум и легко заснуть можно, если сосредоточить мысли на чем-то, что является достаточно интересным, чтобы удержать ваше внимание, но недостаточно сложным, чтобы слишком напрягать ум.

"Я очень тревожно думаю, и десятилетиями я ненавидел необходимость ложиться спать и пытаться заснуть. Теперь я дрейфую в сон через примерно 5 минут после закрытия глаз", - рассказал пользователь Reddit.

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Он поделился своим двухэтапным ночным ритуалом, в основе которого лежат мысли об истории и сотворении мира, а также видеоигры. Но можно выбрать другие "легкие" темы для переключения своих мыслей.

Шаг 1: Расслабьтесь

Чтобы обычный уровень адреналина снизился, вам нужно не менее 25 минут. Заполните это время чтением книги, прослушиванием подкастов или игрой в спокойную видеоигру, которая расслабляет, но не напрягает.

Шаг 2: Игра в алфавит

Затем, когда вы выключите свет, начните играть в игру с алфавитом. Выберите какую-то тематическую категорию (например, любимый сериал), а затем попробуйте перечислить персонажей из него в алфавитном порядке.

"Я делаю так годами, и редко успеваю добраться до буквы "Ж", - рассказал пользователь.

В комментариях другие пользователи одобрили эту идею. Некоторые написали, что попробовали этот метод, и он сработал безупречно.

Другие советы о правильном сне

Как писал УНИАН, наименее здоровая поза для сна - на животе. Она затрудняет дыхание, приводит к апноэ, и такое положение не является здоровым для позвоночника и шеи, говорят медики.

Также мы рассказывали, съедание какого вкусного фрукта перед сном может помочь вам быстрее заснуть. Этот фрукт способен повысить в мозге уровень мелатонина и серотонина, говорит "тренер по сну".

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