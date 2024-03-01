Специалисты рекомендуют менять позу.

Эксперты по сну утверждают, что то, что происходит с вашим телом, когда вы спите на животе, намного хуже по сравнению с влиянием на организм других поз для сна. В частности, ваши мышцы подвергаются большой нагрузке, и нередко тот, кто спит таким образом, просыпается с ощущением напряжения и покалывания, пишет healthdigest.com.

Отмечается, что сон на животе вызывает боли в пояснице. По словам мануального терапевта Эндрю Бэнга, эта область подвергается стрессу в течение дня, и сон - один из важнейших моментов, когда вы можете ее расслабить.

"Сон на желудке не дает этим мышцам возможности отдохнуть и восстановиться", - объяснил специалист.

Кроме того, в такой позе для сна вы не поддерживаете нейтральное положение позвоночника, вместо этого заставляя его неестественно выгибаться на протяжении 7–9 часов сна. Это может привести к нагрузке на другие мышцы вашего тела.

Поворачивать голову в сторону, чтобы не задохнуться, - это естественно во время сна на животе. И, возможно, вы не особо задумываетесь об этом, но на самом деле это создает большую нагрузку на мышцы шеи.

Если у вас есть привычка поднимать руки вверх или засовывать их под подушку во время сна на животе, вы также увеличиваете нагрузку на мышцы плеч.

Когда дело доходит до выбора другой позы для сна, лучше всего научиться поворачиваться на спину или на бок, советуют эксперты.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему лучше не пить кофе с утра.

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