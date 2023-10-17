В частности, специалист советует не использовать регулярно сухой шампунь.

Популярная в TikTok американская парикмахер Карли раскрыла три основные ошибки, которых следует избегать при уходе за волосами, и некоторые из них вас удивят. Соответствующий ролик блогерши посмотрели более 300 тысяч раз.

Карли позиционирует себя специалистом, которая "помогает женщинам отращивать и лечить волосы".

Ее первый и главный совет для желающих улучшить состояние своих волос - перестать злоупотреблять сухим шампунем:

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"Слишком частое и слишком большое использование сухого шампуня фактически закупоривает волосяные фолликулы. Это может привести к сильному выпадению волос,. Когда у вас забиты волосяные фолликулы, они не могут функционировать должным образом, а это означает, что ваши волосы не могут нормально расти".

Второй совет парикмахера - никогда не наносите масло на волосы перед сушкой:

"Не относитесь к своим волосам, как к куриным наггетсам из Макдональдса!".

Третий совет блогерши - воздержаться от мытья кончиков волос шампунем:

"Нанося шампунь до кончиков каждый раз, вы лишаете волосы натуральных питательных веществ и усиливаете их сухость".

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