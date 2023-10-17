Популярная в TikTok американская парикмахер Карли раскрыла три основные ошибки, которых следует избегать при уходе за волосами, и некоторые из них вас удивят. Соответствующий ролик блогерши посмотрели более 300 тысяч раз.
Карли позиционирует себя специалистом, которая "помогает женщинам отращивать и лечить волосы".
Ее первый и главный совет для желающих улучшить состояние своих волос - перестать злоупотреблять сухим шампунем:
"Слишком частое и слишком большое использование сухого шампуня фактически закупоривает волосяные фолликулы. Это может привести к сильному выпадению волос,. Когда у вас забиты волосяные фолликулы, они не могут функционировать должным образом, а это означает, что ваши волосы не могут нормально расти".
Второй совет парикмахера - никогда не наносите масло на волосы перед сушкой:
"Не относитесь к своим волосам, как к куриным наггетсам из Макдональдса!".
Третий совет блогерши - воздержаться от мытья кончиков волос шампунем:
"Нанося шампунь до кончиков каждый раз, вы лишаете волосы натуральных питательных веществ и усиливаете их сухость".
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