Дэвид и Джеки настаивают на том, что счастливы в браке, несмотря на кучу ненавистников.

70-летний Дэвид Эпштейн из Калифорнии во время отпуска на Филиппинах загрузил приложение для знакомств и встретил там свою любовь – Джеки, которая на 42 года моложе его. Теперь Дэвид и Джеки женаты и ведут общий аккаунт в TikTok, где рассказывают о своей любви.

Как пишет Mirror, пока одни зрители пары говорят, что любовь не знает границ, другие убеждают, что разница в возрасте между влюбленными великовата, и предполагают, что Джеки просто хочет использовать мужчину, чтобы получить грин-карту и жить в США. Пара в свою очередь настаивает, что счастлива в браке, несмотря на кучу ненавистников. От последних им приходится отбиваться довольно часто.

"Многие называют его моим "папочкой", говорят, что я хочу грин-карту. Но я не очень впечатлена, потому что это неправда. Я знаю себя, я знаю, что я не такая. Моя семья очень поддерживает нас, и мои друзья тоже. Я не жалею, что вышла замуж за Дэвида, потому что он действительно хороший мужчина. Он любит меня, он меня уважает, он самый лучший", – рассказала Джеки.

Видео дня

В то же время Джеки призналась, что, согласившись встретиться с Дэвидом, она даже не просматривала его профиль на сайте знакомств, поэтому не знала, как он выглядит. "Я могла только сказать, что он был джентльменом, был очень добрым", – рассказывает девушка.

Сам Дэвид не видит проблемы в этих отношениях. "Мы встретились, когда я был на Филиппинах. Я использовал сайт знакомств. Однажды я увидела ее профиль – я практически выскочил из кресла. Я был так впечатлен увиденным", – вспоминает он.

В настоящее время пара живет в США. Джеки получила визу через 11 месяцев после того, как Дэвид предложил обручиться, и теперь работает в аптеке в Калифорнии. Раз в год девушке приходится возвращаться на Филиппины, чтобы навестить свою семью и помочь им финансово.

Странные истории любви

35-летний мужчина рассказал на Reddit о том, что он встретил прекрасную 29-летнюю женщину, с которой у него прекрасно складывались отношения, пока он не узнал, сколько партнеров было у возлюбленной.

Другой мужчина рассказал, как узнал о тайне, которую два года от него скрывала жена. После того, как тайна была раскрыта, ему стало противно смотреть на свою избранницу.

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