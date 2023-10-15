Дешевые кухонные ингредиенты могут быть столь же эффективными, как и дорогие салонные средства.

Чтобы эффективно стимулировать рост волос, не обязательно посещать парикмахерскую. Делать это вполне реально и в домашних условиях, рассказала специализирующаяся на проблемах волос и кожи головы стажер-трихолог Фуонг Фам.

В одном из своих видео для TikTok блогер поделилась рецептом маски, благодаря которой ее волосы выросли до талии.

Демонстрируя свои длинные и шелковистые волосы, специалистка заверила, что дешевые кухонные ингредиенты могут быть столь же эффективными, как и дорогие салонные средства.

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"Отращивайте волосы с помощью кофе", - отметила Фуонг.

Для того, чтобы приготовить маску, необходимо смешать кофейные гранулы с оливковым маслом. Полученную смесь стоит нанести на корни волос, оставить на 30 минут и смыть.

Напомним, ранее другая блогер показала, как приготовить раствор, который поможет отрастить волосы после их обильного выпадения. Для такого средства понадобятся листки розмарина. Их необходимо прокипятить в воде в течение десяти минут. После этого раствор нужно процедить, остудить и распылить на корни волос.

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