Коты крупнее кошек по росту и весу, и то же правило применимо к их мордам.

У котов и кошек могут быть физические и поведенческие различия. Кроме того, у каждого кота свои уникальные проблемы со здоровьем, поэтому важно знать, какого пола вы берете котенка. Конечно, единственный 100% надежный способ узнать пол животного — это посмотреть на его гениталии, однако их мордочки также могут дать вам подсказку в этом вопросе. В статье для Catster, рецензированной ветеринаром из Ливерпульского университета Амандой Чарльз, описаны 3 подсказки о том, как определить пол кота/кошки по его морде.

1. Форма головы

У самцов, особенно некастрированных, большие округлые головы с угловатыми структурами лица. Это обусловлено влиянием гормонов, в частности, тестостерона. Он является основным фактором в развитии мышц и стимулирует выработку гормонов роста, которые способствуют плотности костей и росту. В то же время у самок, как правило, более мягкая форма лица и более тонкие черты.

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2. Щеки и морда

У некастрированных самцов, обычно очень выдающиеся, пухлые щеки из-за наличия тестостерона. Ээто не просто милая черта лица; они также могут защищать лицо и шею во время драк. Их морды также могут быть длиннее и шире, чем у самок.

3. Усы

Усы кошка использует, когда пытается оценить, сможет ли она пролезть в узкие пространства. Поэтому вполне логично, что у самцов усы будут длиннее, просто потому что они крупнее самок. У здоровых взрослых самцов подушечки усов часто больше, чем у самок, что добавляет объем их морде и придает более мягкий вид.

Ранее ветеринар рассказала, почему кот спит у ваших ног. Наиболее вероятная причина заключается в том, что так он чувствует себя в безопасности.

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