С авокадо легко прогадать в магазине, поэтому важно знать, как быстро сделать его зрелым и при этом не испортить.

Авокадо нравится многим людям, особенно тем, кто занимается спортом или просто следит за своим весом. Однако иногда можно легко разочароваться, пытаясь разрезать фрукт и обнаружив, что он все еще твердый и незрелый. Поэтому важно запомнить раз и навсегда совет, который позволит всего за одни сутки сделать авокадо спелым, не испортив его, пишет Express.

Эксперты из The Avo Tree заявляют, что люди часто готовят авокадо в духовке, чтобы сделать его мягче, но это портит текстуру и вкус фрукта. Само размещение незрелого авокадо в тепле только размягчает мякоть, что приводит к резиновому и кашеобразному авокадо с пресным вкусом.

Процесс дозревания — это естественный процесс, при котором крахмалы преобразуются в сахар, что создает богатый кремовый вкус, характерный для этой "груши". Для того, чтобы авокадо правильно дозрел, вам просто необходимо поместить его в небольшой контейнер или бумажный пакет с бананом или яблоко и оставить его при комнатной температуре (в шкафу или в ящике вдали от солнечного света).

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Они выделяют большое количество этиленового газа — растительного гормона, который помогает фруктам дозревать. Если этого газа накапливается слишком много в одном месте, процесс дозревания ускоряется.

Нужно всего день или два для того, чтобы авокадо стал мягким, спелым и готовым к употреблению.

Другие новости об авокадо

Ранее УНИАН сообщал, как долго авокадо можно хранить свежим. Самое главное, хорошенько вымыть его, высушить и положить в герметичный контейнер. Однако есть еще несколько "секретов".

Кроме того, мы рассказывали, что будет, если каждый день есть авокадо. Предыдущие исследования показывали, что люди, которые едят авокадо обычно имеют лучшее качество питания, однако ученые хотели выяснить, есть ли прямая причинно-следственная связь в этом вопросе, и поэтому занялись этим вопросом более детально.

В частности, в новом исследовании приняли участие 1 008 участников.

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