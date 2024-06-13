Именно это умение отличает успешных людей от всех остальных.

Нынешний главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла, когда проходил собеседование на свою первую работу в компании в 1990-х годах, столкнулся с вопросом, который перечеркнул его профессиональные навыки. Тогда он узнал главную черту успешных людей.

Издание Inc. пишет, что вопрос интервьюера звучал так: "Что бы вы сделали, если бы увидели, что на перекрестке упал ребенок?".

Наделла в интервью журналу Chicago Booth Magazine в 2019 году признался, что этот вопрос застал его врасплох. Тогда он ответил, что побежал бы к ближайшей телефонной будке и позвонил бы 911.

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Ответ оказался неправильным

Интервьюер закончил беседу и проводил Наделлу до двери. Шокированный и растерянный Наделла поинтересовался, что произошло.

Интервьюер сказал: "Вам нужно развивать эмпатию, ведь когда ребенок плачет, вы берете его на руки и обнимаете", а не зовете на помощь.

Несмотря на эту неудачу, Наделлу в итоге приняли на работу, но урок о важности эмпатии остался с ним навсегда.

Именно эмпатия черта большинства успешных людей

Есть три основные причины, по которым эмпатия важна для успеха:

Эмпатия - это продолжение умения слушать

Эмпатия - это, по сути, продолжение активного слушания. Те, кто слушает с эмпатией, стремятся понять других и сопереживать. Это подразумевает умение слушать, не вынося суждений. Сопереживающие руководители должны рассматривать своих сотрудников не только как работников, но и как личностей, которые заслуживают уважения и признания за личностный и профессиональный рост. Такой сопереживающий подход способствует повышению конкурентоспособности.

Эмпатия на современном рабочем месте - это не просто способность видеть вещи с другой точки зрения. Это краеугольный камень командной работы, хорошего инновационного дизайна и умного руководства. Речь идет о том, чтобы помочь другим почувствовать, что их слышат и понимают.

Эмпатия повышает доверие

Пол Зак, влиятельный ученый, обнаружил, что химическое вещество мозга окситоцин усиливает чувство эмпатии. При этом окситоцин способствует доверию, щедрости и связи с другими людьми.

"Если вы хорошо ко мне относитесь, мой мозг будет вырабатывать окситоцин, и я буду мотивирован хорошо относиться к вам, создавая доверительные отношения", - заявил Зак.

Эмпатия поможет стать эффективным руководителем

Исследование, проведенное Management Research Group, показало, что эмпатия является наиболее значимым предиктором эффективного поведения. Эмпатичные лидеры мотивируют свои команды на полное раскрытие потенциала, обращая внимание на их потребности и вклад. Такая приверженность способствует формированию общего видения и лояльности в коллективе.

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