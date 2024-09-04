По его словам, существуют хитрости, которые подтолкнут детей вернуться к привычному режиму сна.

Пока дети возвращаются в школу, их родители сталкиваются с распространенной проблемой - как восстановить режим сна после расписания летних каникул. В идеальном мире родители постепенно переводили бы время сна своего ребенка на обычное время, ведь попытка сделать это одним движением может обернуться кошмаром.

К счастью, существуют хитрости, которые подтолкнут детей вернуться к привычному режиму сна. Эксперт Мартин Сили дал Mirror свои главные советы по восстановлению цикла сна ребенка. Один из них включает угощение вкусностями.

Эксперт по сну предполагает, что употребление овсяного печенья может стать билетом к привычному режиму.

Видео дня

"То, что ваш ребенок ест перед сном, также может повлиять на то, будет ли он хорошо или плохо спать. Такие продукты, как овсяное печенье, бананы и молоко, содержат аминокислоту под названием триптофан. Это вызывает у них сонливость и, следовательно, больше шансов заснуть", - объясняет Сили.

Считается, что продукты, богатые триптофаном, могут вызвать сонливость, поэтому для максимального усвоения их рекомендуется подавать примерно за час до сна. Эксперт напоминает, что часто перед сном у ребенка появляется множество срочных дел, которые нужно решить здесь и сейчас.

"Это сложно, но постарайтесь быть твердыми и дайте им понять, что когда они ложатся в кровать, они должны оставаться в ней. Если они все-таки встанут с кровати, не реагируйте, а просто проведите их обратно в кровать, ничего не говоря. Это еще больше подтверждает правило, что когда вы ложитесь в постель, вы остаетесь в постели до утра", - подчеркивает он.

Сили рекомендует также родителям забирать у детей электронные устройства по крайней мере за два часа до сна. Сначала это может быть трудно, поэтому можно начинать с 15 минут и постепенно увеличивать это время.

"Это может быть очень сложно, особенно если вы регулярно даете своему ребенку свое устройство, чтобы занять его. Однако синий свет, который излучает планшеты и телефоны, может заставить его подумать, что сейчас день, несмотря на то, что на улице темно", - подытожил эксперт.

Советы по сну

Как сообщал УНИАН, неправильно выбранная еда перед сном может стать помехой, а потому нужно внимательно к этому относиться. Эксперты назвали 8 худших продуктов, которые можно съесть перед сном. Если вы хотите спокойно спать, избегайте их.

Ученые раскрыли, что на кошмары и плохой сон может влиять один удивительный фактор.

Вас также могут заинтересовать новости: