В Трускавце первоклассница стала звездой в сети, ответив на вопрос журналистки, почему она хочет в школу.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале "Трускавець Онлайн".
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"Потому что здесь мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом в другую пойдем школу, потом – институт, и так на работу, и потом умрем", – сказала первоклассница.
Ролик уже стал вирусным в сети.
"Коротко и по сути", "Зато правду сказала", "Классный план", "А выйти замуж?", "И добавить нечего", - пишут в комментариях.
Ранее в Днепре ребенок насмешил посетителей McDonald’s, прося отца купить ему еды. Очевидцы сфотографировали волочившегося ребенка по полу и выложили снимки в социальные сети. На фото видно, что он ради заветного гамбургера упал в ноги отца.
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