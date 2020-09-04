Первоклассница удивила высказыванием на школьной линейке.

В Трускавце первоклассница стала звездой в сети, ответив на вопрос журналистки, почему она хочет в школу.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале "Трускавець Онлайн".

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"Потому что здесь мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом в другую пойдем школу, потом – институт, и так на работу, и потом умрем", – сказала первоклассница.

Ролик уже стал вирусным в сети.

"Коротко и по сути", "Зато правду сказала", "Классный план", "А выйти замуж?", "И добавить нечего", - пишут в комментариях.

Ранее в Днепре ребенок насмешил посетителей McDonald’s, прося отца купить ему еды. Очевидцы сфотографировали волочившегося ребенка по полу и выложили снимки в социальные сети. На фото видно, что он ради заветного гамбургера упал в ноги отца.

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Автор: Ольга Робейко