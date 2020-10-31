В китайском городе Ухань, который в начале 2020 года стал эпицентром вспышки COVID-19, масштабно отпраздновали Хэллоуин - День всех святых.
Об этом сообщают местные СМИ.
Во время парада, посвященному Хэллоуину, люди обнимались, не соблюдали социальную дистанцию, а некоторые и вовсе ходили без медицинских масок.
Больше всего на параде было медсестер-зомби. Также популярными атрибутами была летучая мышь. Это привычный атрибут для Хэллоуина, однако стоит напомнить, что именно летучая мышь, по мнению ученых, стала причиной появления нового типа коронавируса.
Появление COVID-19 в мире:
- Распространение коронавируса началось в конце 2019 года. Его вспышка была зафиксирована на рыбном рынке в китайском городе Ухань. С тех пор болезнь стремительно распространилась по всему миру.
- Президент США не раз заявлял, что ответственность за распространение коронавируса лежит на Китае, который не предупредил мир об опасной болезни.
- На сегодняшний день в мире от COVID-19 умерли 1 186 913 человек. Всего подтверждено 45 466 721 случаев заболевания.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram