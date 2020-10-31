Больше всего на параде было медсестер-зомби / скриншот из видео

В китайском городе Ухань, который в начале 2020 года стал эпицентром вспышки COVID-19, масштабно отпраздновали Хэллоуин - День всех святых.

Об этом сообщают местные СМИ.

Во время парада, посвященному Хэллоуину, люди обнимались, не соблюдали социальную дистанцию, а некоторые и вовсе ходили без медицинских масок.

Больше всего на параде было медсестер-зомби. Также популярными атрибутами была летучая мышь. Это привычный атрибут для Хэллоуина, однако стоит напомнить, что именно летучая мышь, по мнению ученых, стала причиной появления нового типа коронавируса.

Появление COVID-19 в мире: 

  • Распространение коронавируса началось в конце 2019 года. Его вспышка была зафиксирована на рыбном рынке в китайском городе Ухань. С тех пор болезнь стремительно распространилась по всему миру.
  • Президент США не раз заявлял, что ответственность за распространение коронавируса лежит на Китае, который не предупредил мир об опасной болезни.
  • На сегодняшний день в мире от COVID-19 умерли 1 186 913 человек. Всего подтверждено 45 466 721 случаев заболевания.

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Автор: УНИАН