Во время парада жители Уханя обнимались, не соблюдали социальную дистанцию, а некоторые и вовсе ходили без медицинских масок.

В китайском городе Ухань, который в начале 2020 года стал эпицентром вспышки COVID-19, масштабно отпраздновали Хэллоуин - День всех святых.

Об этом сообщают местные СМИ.

Во время парада, посвященному Хэллоуину, люди обнимались, не соблюдали социальную дистанцию, а некоторые и вовсе ходили без медицинских масок.

Больше всего на параде было медсестер-зомби. Также популярными атрибутами была летучая мышь. Это привычный атрибут для Хэллоуина, однако стоит напомнить, что именно летучая мышь, по мнению ученых, стала причиной появления нового типа коронавируса.

Появление COVID-19 в мире:

Распространение коронавируса началось в конце 2019 года. Его вспышка была зафиксирована на рыбном рынке в китайском городе Ухань. С тех пор болезнь стремительно распространилась по всему миру.

Президент США не раз заявлял, что ответственность за распространение коронавируса лежит на Китае, который не предупредил мир об опасной болезни.

На сегодняшний день в мире от COVID-19 умерли 1 186 913 человек. Всего подтверждено 45 466 721 случаев заболевания.

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Автор: УНИАН