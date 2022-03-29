В сети показали шуточный ролик.

Пользователи сети создали шуточный ролик, на котором показали якобы переписку "фюреров" Владимира Путина и Адольфа Гитлера.

Сейчас, когда Россия напала на Украину, Путина начали сравнивать с Гитлером, так как тот также был известен своими преступлениями против человечества, совершённые нацистским режимом как в самой Германии, так и на оккупированных ею территориях, включая Холокост.

Авто ролика в шуточной форме изобразил, как Гитлер при жизни мог бы поговорить с Путиным. Так, президент РФ якобы создал чат "Тираны" и в 4 утра пригласил туда Гитлера, на что тот рассердился. Эту ситуацию можно сравнить с нападением на Украину, когда на рассвете всю страну всколыхнули мощные взрывы.

А затем Путин якобы начинает рассказывать "фюреру" о "спецоперации", о том, что люди начинают понимать, кто убийца и признается, что прячется в бункере.

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