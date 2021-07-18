После окончания съемок актеры под дулом пистолета заставили оператора отправить им 200 долларов.

Голые актеры фильмов для взрослых устроили погоню со стрельбой за оператором после съемок порнофильма в заброшенной церковной школе в США.

Об этом сообщает NewscenterABC11.

Инцидент произошел в городе Меридиан, штат Миссисипи, когда трое человек снимали фильм для взрослых в школе на Азалия-Драйв.

После окончания съемок актеры под дулом пистолета заставили оператора отправить им 200 долларов. Оператор бросился бежать, но голые актеры устроили за ним погоню со стрельбой. В результате получила повреждения машина оператора, которую несколько раз прострелили.

"За семь лет моей работы это один из самых уникальных инцидентов, с которыми я когда-либо сталкивался", - сказал детектив Рочестер Андерсон.

Полиция уже установила имена двух подозреваемых, которые, по их мнению, причастны к ограблению. Теперь они собирают дополнительные доказательства, прежде чем арестовать мужчин.

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Автор: Денис Прядко