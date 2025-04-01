Задачка хоть и кажется отчасти легкой, но заставит вас поднапрячься.

Головоломки, пазлы, различные викторины — это забавные занятия, которые всегда не только развлекают, но еще и тренируют наш мозг. В частности, память. Но есть еще кое-что, что тренирует память, возможно, сильнее всего остального — имена. Особенно, если это не касается ваших родственников, друзей или знакомых, а знаменитостей.

Сейчас же предлагаем вам попробовать свои возможности в этом деле. Нужно назвать всех рок-звезд, которые изображены на карикатуре.

Справились? Или кого-то все-таки вспомнить не получается? Давайте по порядку.

Видео дня

В верхнем ряду — слева направо — Джими Хендрикс, Эрик Клэптон, Игги Поп, Джонни Кэш и Стиви Рэй Вон.

— слева направо — Джими Хендрикс, Эрик Клэптон, Игги Поп, Джонни Кэш и Стиви Рэй Вон. Во втором ряду — Боб Марли, Эми Уайнхаус, Джеймс Хэтфилд (Metallica), Сол Хадсон "Слэш" (Guns N’ Roses) и Ронни Джеймс Дио (Dio, Black Sabbath).

— Боб Марли, Эми Уайнхаус, Джеймс Хэтфилд (Metallica), Сол Хадсон "Слэш" (Guns N’ Roses) и Ронни Джеймс Дио (Dio, Black Sabbath). В третьем ряду — Энгус Янг (AC/DC), Фредди Меркьюри (Queen), Джим Моррисон (The Doors), Курт Кобейн (Nirvana) и Оззи Осборн.

— Энгус Янг (AC/DC), Фредди Меркьюри (Queen), Джим Моррисон (The Doors), Курт Кобейн (Nirvana) и Оззи Осборн. В четвером ряду персонажи сложнее — Дэйв Грол (Foo Fighters, Nirvana), Фрэнк Заппа, Пол Стэнли (KISS), Мик Джаггер (The Rolling Stones) и Пол Маккартни (The Beatles).

персонажи сложнее — Дэйв Грол (Foo Fighters, Nirvana), Фрэнк Заппа, Пол Стэнли (KISS), Мик Джаггер (The Rolling Stones) и Пол Маккартни (The Beatles). И в последнем ряду у нас находятся — Эдди Веддер (Pearl Jam), Элвис Пресли, Боно (U2), Лемми Килмистер (Motörhead) и Нил Янг.

Другие интересные головоломки

Ранее УНИАН сообщал про головоломку, где надо найти число 806 среди сотни других за 9 секунд. Сходство отдельных цифр создает эффект "камуфляжа", заставляя наш мозг сомневаться в том, что мы видим. Поэтому такие головоломки просто потрясают.

Кроме того, у вас колоссальный IQ, если можете найти странного дятла за 7 секунд. Вы увидите изображение с дятлами. Среди них спряталась особая птица, которая несколько отличается от остальных. Вам нужно выяснить, где она и о каких отличиях идет речь.

Вас также могут заинтересовать новости: