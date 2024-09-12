Увидеть курицу на картинке может далеко не каждый.

Головоломки и оптические иллюзии – отличная возможность не только отвлечься от хаоса повседневности, но и проверить свои способности. УНИАН подготовил новую задачку для тех, кто хочет пройти тест на сообразительность.

Ниже представлено изображение с аистами. Внимательно его рассмотрите, ведь где-то спряталась курица. Увидеть ее может далеко не каждый.

Если вы готовы проверить себя, включайте таймер и скорее ищите курицу. И помните, у вас всего 7 секунд.

Видео дня

Если вам удалось разглядеть курицу на картинке за 7 секунд, поздравляем. У вас не только удивительно острое зрение, но и высокий уровень IQ.

Для тех, кто не успел уложиться в отведенное время, показываем, где именно спряталась курица:

Другие головоломки и оптические иллюзии от УНИАН

Проверить свое логическое мышление вы можете с помощью интересной, но очень сложной головоломки. За 17 секунд вам стоит определить, кто из людей оказался в опасности, а кому ничего не угрожает.

А для тех, кто хочет проверить свои знания правил дорожного движения, предлагаем пройти сложный тест по ПДД с подвохом. Вы увидите изображение ситуации на дороге, и вам нужно разобраться, кто из водителей нарушает правила.

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