Внимательно рассмотрите изображение, чтобы как можно быстрее найти ответ.

Головоломки и различные оптические иллюзии не только помогают отвлечься от повседневных дел, но и способствуют улучшению когнитивных способностей человека.

Часто для их решения необходимо задействовать не только логическое мышление, но и внимательность к деталям. А ограничение во времени, которое есть во многих головоломках, учит человека принимать решения быстро.

УНИАН подготовил новое задание для своих читателей. На поиск ответа у вас будет всего 9 секунд, поэтому не медлите.

Видео дня

Ниже вы увидите изображение с 19 крокодилами. Один из них отличается от остальных. Вам нужно найти этого крокодила.

Готовы проверить себя? Внимательно рассмотрите изображение, чтобы не упустить важной детали. Время пошло!

Ну что? Вам удалось отыскать крокодила, который отличается от других? Если вы обратили внимание на крошечную деталь, которая и делала этого крокодила уникальным, вы очень внимательны, а вашему острому зрению многие позавидуют.

Если же вам не удалось найти ответ за отведенное время, не расстраивайтесь – мы дадим вам подсказку. Обратите внимание на первого крокодила в предпоследнем ряду. Если все носят шляпу с голубым пером, у этого крокодила оно зеленое. В этом маленьком нюансе и кроется разгадка.

Другие головоломки от УНИАН

Настоящим вызовом для мозга являются головоломки с повторяющимися числами, где спрятано одно другое число. Попробуйте найти 1031 среди десятков 1081 на картинке за 9 секунд.

Если же вам больше по душе головоломки, где нужно найти ошибку, у нас есть для вас задание. Вы увидите рисунок, на котором изображен пикник в лесу. Хотя на первый взгляд все выглядит нормально, на этой картинке есть одна ошибка. Ваша задача состоит в том, чтобы найти ее за 5 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: