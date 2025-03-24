Помните, что времени на ответ очень мало.

Головоломки на поиск скрытого предмета или числа – это не только о том, чтобы отвлечься от проблем обыденности или просто развлечься. Такие задачи прекрасно тренируют ваши когнитивные навыки.

Регулярное решение различных оптических иллюзий и головоломок способствует улучшению памяти, развивает логическое мышление, внимательность к деталям, а также тренирует умение принимать решения в условиях ограниченного времени. УНИАН подготовил для вас новое задание, в котором вы сможете проверить свои способности.

Ниже вы увидите коллаж с десятками одинаковых чисел – 784. Среди них мы спрятали одно особое, которое отличается от остальных. Ваша задача – его найти.

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Но помните, что это задание еще и имеет ограничение по времени. Ответить необходимо всего за 10 секунд.

Вы принимаете новый вызов от УНИАН? Тогда начинаем отсчет времени!

Ваши 10 секунд на поиск особого числа среди сотни одинаковых истекли. Вы смогли его отыскать? Если да, у вас действительно очень острое зрение.

Если вы не уложились в отведенное время, не стоит расстраиваться. Мы подскажем вам правильный ответ:

Другие интересные задания от УНИАН

Если вам понравилась эта головоломка, у нас есть для вас кое-что интересное. Почему бы не проверить свои силы в головоломке с десятками одинаковых фарфоровых чайников. Один из них отличается от остальных, и вам надо выяснить, где он находится.

Или же можете попробовать найти хитрую козу на картинке с оленями. На ответ у вас будет всего 6 секунд, поэтому советуем не медлить.

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