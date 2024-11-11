Обращайте внимание даже на самые маленькие детали.

Головоломки – отличный тренажер для вашей внимательности. К тому же, они помогают развивать когнитивные способности человека.

УНИАН подготовил для вас новую головоломку. В ней вам необходимо определить, кто из трех девушек на самом деле встречается с парнем. Но сначала небольшая предыстория.

Парень опаздывал на свидание, поэтому девушка решила подождать его в торговом центре. Там она случайно встретила своих подруг и они разговорились. И когда посреди разговора появился парень, все четверо решили пойти за кофе.

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Вам нужно внимательно рассмотреть изображение ниже и определить, с кем из трех девушек на самом деле встречается парень. Обращайте внимание даже на малейшие детали.

Ну что? Вам удалось определить, с какой девушкой встречается парень на самом деле? Если да, у вас удивительно острое зрение.

Если вы так и не поняли, кто является девушкой парня, мы вам подскажем. В наше время очень популярны парные вещи – футболки, свитшоты, украшения. В частности, парочки любят покупать кулоны, которые являются половинками сердца. Именно в них и кроется ответ.

Парень встречается с девушкой в розовом худи – они носят парные кулоны.

Другие головоломки от УНИАН

Если вам нравятся головоломки, где ответ кроется в деталях, предлагаем вам попробовать найти владельца собаки за 5 секунд. Ответ не настолько очевиден, как может показаться на первый взгляд.

Также можете попробовать отыскать на картинке настоящего кота, который спрятался на диване, среди кучи игрушек.

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