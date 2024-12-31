Советуем обращать внимание даже на малейшие детали.

Новый год – идеальное время, чтобы расслабиться и отдохнуть после насыщенного событиями года. Если вы ищете немного праздничных развлечений, у нас есть именно то, что вам нужно.

УНИАН подготовил новую головоломку для своих читателей. Она призвана протестировать вашу сообразительность, внимательность, навыки к наблюдению и уровень IQ.

Ниже вы увидите рисунок, на котором изображен зимний день, люди и елки. Но что-то здесь не так, и ваша задача – определить, что именно.

Видео дня

Правда, есть один нюанс. На ответ у вас будет всего 5 секунд, поэтому не теряйте время. Внимательно рассмотрите изображение. Советуем обращать внимание даже на малейшие детали.

Готовы? Время пошло!

Ну что? Вам удалось отыскать ошибку на этом изображении? Если ответ утвердительный, вы можете собой гордиться. У вас хорошо развито критическое мышление, внимательность к деталям и удивительно острое зрение.

Если же вам не удалось найти ответ за отведенное время, мы вам поможем. Обратите внимание на деревья. Возле одного из них вы увидите подсолнух. Разве он должен цвести посреди зимы? В этом нюансе и кроется ответ.

Другие головоломки от УНИАН

Зимние праздники – идеальное время для зимних головоломок. Предлагаем вам найти логическую ошибку на картинке, где вы увидите кучку счастливых детей, которые наслаждаются снегом и настоящей зимней погодой в лесу.

Также советуем проверить свои силы и попробовать решить новогоднюю головоломку, где надо найти особую Зеленую Змею.

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