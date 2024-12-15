Рассказываем, как правильно загадать желание на Новый год и чего при этом делать нельзя.

Новый год - время чудес, надежд и мечтаний. Многие, даже заядлые скептики, загадывают желания именно под Новый год. Но делать это нужно уметь. Как загадать желание на Новый год (и не только), чтобы загаданное исполнилось, и чего ни в коем случае нельзя загадывать - основные правила, ритуалы и практики эксклюзивно для УНИАН рассказали эзотерики.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Как правильно загадывать желание и что нельзя делать

Об основных правилах загадывания желаний в комментарии УНИАН рассказала победительница 5-го сезона "Битвы экстрасенсов" Жанна Шулакова. По ее словам, любое желание должно формироваться исключительно под себя: нельзя загадывать желание о другом человеке, потому что это будет насилием над его волей. В биоэнергетике и магии насилие над волей человека считается порчей. Кроме этого, желание всегда нужно очень конкретно формулировать. "К примеру, человек может загадать, что хочет денег - выйти на улицу и найти три копейки, - говорит Жанна. - И получается, что его желаемое исполнилось в полном объеме, поскольку он получил деньги".

Чтобы избежать такой ситуации, экстрасенс советует во время загадывания желания четко определить:

что мы хотим получить;

как это должно выглядеть;

указать четкие временные рамки получения желаемого.

"Часто люди жалуются, что не получили то, чего желали, однако это может быть не так. Вселенная могла это дать, однако не в то время, когда человек этого хотел, поскольку он не уточнил подробности. То есть, желание должно быть четко сформулировано", - поясняет экстрасенс.

Также, чтобы загаданное сбылось, человек должен стопроцентно верить в то, что он "заказывает", в то, что оно исполнится, и никогда не сомневаться, что достоин получить желаемое.

Стоит отметить, что никогда не загадываются сроки жизни, поскольку не мы их отмеряем,

- предупреждает экстрасенс.

Эксперт по эзотерике с псевдонимом "Зеленоглазая ведьма" рассказала нам, что перед тем, как загадывать желание, нужно помедитировать, чтобы стать спокойным, находиться здесь и сейчас. Затем сесть в удобную позу и визуализировать то, что хотели бы получить. "Начинать обязательно следует с большой и высокой цели. Затем - пожелать счастья, здоровья, и уже после этого перейти к собственным желаниям - их нужно загадывать из самого сердца. Для более сильного эффекта после каждого желания можно говорить: "Да будет так!", - подчеркнула собеседница.

Также во время формулирования желания нельзя использовать частицу "не".

Современная ведьма Кира Черная посоветовала читателям УНИАН не загадывать желание, в котором есть сравнение с другим человеком, например, "Я хочу такие ноги, как у Вероники, или хочу машину, как у Кирилла". Подобные - не сбудутся. Кроме этого, нельзя желать чего-то в спешке, а также не следует каждый день проверять, а не воплотилось ли загаданное в жизнь.

И еще одно правило: если чего-то очень сильно хотите, не надо об этом всем говорить - ценное больше сохранится, если не выставлять это напоказ, -

говорит ведьма.

Когда загадать желание, чтобы оно сбылось

По словам Жанны Шулаковой, все, что мы хотим получить, нужно загадывать в новолуние - жизнь человека зависит от энергетических потоков, а они зависят от лунных фаз. В Новый год тоже можно загадывать, даже если праздник не приходится на период новолуния. "Традиционно загадывают желание на Новый год, поскольку много людей находятся в приподнятом настроении, верят в себя, в то, что в будущем произойдет что-то хорошее, и происходит огромный выброс энергии, которая присоединится к желанию и в обязательном порядке его исполнит", - говорит Жанна.

Кира Черная, в свою очередь, отмечает, что очень сильно работают желания, загаданные в полнолуние.

Как загадать желание на Новый год - магические ритуалы

Некоторыми практиками для загадывания желания экстрасенс, эзотерик и ведьма поделились читателями УНИАН.

Желание на лавровом листе

Чтобы загадать желание на лавровом листе, Жанна Шулакова советует взять лавровый лист, маркер золотого или серебрянного цвета, белую свечу, огнеупорную емкость:

"Зажгите свечу, напишите маркером лавровом листе желание - при этом нужно представить, что вы уже имеете, что хотели. После попросите благословения у Богини и Бога, поцелуйте лист 3 раза и сожгите его, использовав пламя свечи. Бросьте в емкость со словами:

"Силой Богов и силой небес,

Силой Вселенной и силой чудес,

Мое желание осуществилось,

Как повелел(-а) я, так и свершилось!"

Желание в бутылке, елочной игрушке и на бенгальском огне

Эксперт по эзотерике "Зеленоглазая ведьма" рассказала, как загадывать желание на Новый год с бумажкой:

"Изложите желание на бумаге, сверните и засуньте в пустую бутылку из-под шампанского. Закупорите и спрячьте, пока загаданное не сбудется".

Есть и другой способ: бумажку с желанием засуньте в елочную игрушку, найдите елку на улице, обойдите ее 9 раз и повесьте игрушку с желанием.

Чтобы загадать желание на бенгальском огне, нужно зажечь его и подумать о желаемом с первым ударом новогодних часов. Сгоревший бенгальский огонь нужно хранить, пока не исполнится загаданное.

Желание на полнолуние

Ведьма Кира Черная советует на полнолуние сделать следующее:

"Разделите лист бумаги на два столбика: в одном напишите физические желания, в другом - духовные. Желаемое нужно записывать в настоящем, к примеру: "Я обрела внутреннее спокойствие", "Я изучила нумерологию", "Я прочла более 20 книг", "Я сделала ремонт в квартире, который так хотела". Листок, на котором записаны желания (его никто не должен видеть), положите его в укромное место до полнолуния, которое будет приблизительно в это же время через год".

Через год листок можно достать и посмотреть, что из написанного воплотилось в жизнь.

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