Помните, что время ограничено!

2025 год по Восточному календарю пройдет под знаком Зеленой Змеи. Большое количество людей используют ее изображение, чтобы украсить елки и свои дома.

УНИАН предлагает вам приблизить приятное новогоднее настроение, погрузившись в интересную оптическую иллюзию с милыми змеями в колпаках!

Задача довольно простая, однако такие головоломки имеют свою сложность - нужно среди одинаковых изображений найти только одно особенное.

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Придется поспешить, поскольку справиться надо всего за семь секунд. Вы готовы?

Знали ли вы, что в ноябре этого года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривен, которая называется "Год Змеи"? Ее посвятили шестому знаку китайского зодиака.

Ответ

Одна из змей имеет особый колпак, присмотритесь!

Интересные вещи от УНИАН

Предлагаем вам не менее милую оптическую иллюзию, однако на этот раз - с котиками. Вам надо отыскать среди рыжих маленького щенка. Справитесь ли вы?

Также вы можете стать "гостем" новогодней костюмированной вечеринки, на которую также пришел пришелец. Попробуйте очень быстро определить, где он прячется!

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