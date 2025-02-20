Уделяйте внимание даже малейшим деталям и помните: часы тикают.

Головоломки и различные оптические иллюзии часто предусматривают поиск ответа на вопрос или скрытого объекта на картинке. Такие задачи способствуют улучшению ваших когнитивных способностей.

Знали ли вы, что регулярное решение подобных головоломок не только улучшает вашу внимательность к деталям, но и развивает критическое мышление? УНИАН подготовил для вас новую сложную оптическую иллюзию.

Ниже вы увидите изображение со страусами. Среди них спрятался "чужак", и вам нужно его отыскать. Сделать это будет очень не просто, к тому же, на поиск ответа у вас будет очень мало времени – всего 7 секунд.

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Вы готовы бросить вызов собственным способностям? Время пошло!

Внимательно рассмотрите изображение. Уделяйте внимание даже малейшим деталям. И помните: часы тикают.

Ваши 7 секунд, отведенные на поиск "чужака", истекли. Нашли ли вы ответ на эту увлекательную головоломку? Заметить его было довольно трудно, поэтому если вы справились, можете собой гордиться.

Если вы не смогли найти "чужака", мы покажем вам правильный ответ. Присмотритесь к самому центру изображения – там спрятался хитрый воробей:

Другие головоломки от УНИАН

Различные головоломки и тесты на IQ пользуются немалой популярностью в сети. Предлагаем вам одно из таких заданий – вам надо найти грубую ошибку на картинке. Справиться надо всего за 5 секунд.

Или же можете проверить свои силы в другом задании. На картинке с кроликами надо найти морковку за 7 секунд.

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