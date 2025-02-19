Тест на IQ остаются очень популярными в интернете. Но не обязательно отвечать на десятки сложных вопросов, чтобы проверить интеллект. Предлагаем вам бросить себе вызов, найдя неточность на картинке.
Этот занимательный и интересный IQ тест не ставит перед вами невыполнимых задач. Вам понадобятся лишь внимательность, острое зрение и немного смекалки.
Условия теста на интеллект
Перед вами картинка, на которой изображен красивый пейзаж вечернего города. Между домами протекает река, по которой плывут люди в лодках. На первый взгляд изображение кажется нормальным, но на самом деле в нем есть грубая ошибка.
Тест на внимательность состоит в том, чтобы найти погрешность в картинке. Внимательно осмотрите изображение и подумайте, что может быть не так. Возможно, ошибка кроется среди домов или в кустах? Чтобы усложнить задачу, постарайтесь справиться всего за 5 секунд.
Если у вас получится обнаружить ошибку и вложиться в указанное время, то вы можете похвастаться высоким IQ и орлиным зрением. Отправьте также эту задачку друзьям и близким, чтобы проверить их внимательность.
Ответ загадки на внимательность
Если головоломка оказалась для вас слишком трудной - не расстраивайтесь. Дайте себе больше времени и внимательно осмотрите каждый фрагмент картинки.
Если не получается найти ошибку, то читайте подсказку: неточность нужно искать на реке.
Правильный ответ: ошибка на картинке состоит в том, что на одной из лодок вместо весла люди пользуются вилами. Разумеется, с таким инструментом далеко не уплыть.