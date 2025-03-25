Сможете ли вы справиться с этой сложной задачей?

Визуальные головоломки годами пользуются большой популярностью среди читателей. Они помогают оценить уровень интеллекта, потренировать наблюдательность и критическое мышление.

Есть очень много разновидностей визуальных головоломок – от поиска отличий до задач, где надо отыскать спрятанные предметы. На этот раз же УНИАН создал для своих читателей нечто особенное.

Ниже вы увидите изображение с четырьмя соединенными между собой резервуарами – все они должны заполниться водой. Ваша задача – отследить маршрут, по которому пойдет жидкость, и установить, какой резервуар заполнится первым.

Видео дня

Эта задача отличается от обычных оптических иллюзий тем, что вам потребуется прогнозировать ход событий в своей голове, чтобы найти ответ. Вы принимаете этот вызов?

У вас будет 6 секунд, чтобы отследить поток воды и выяснить, какой резервуар будет полным первым.

Время пошло!

Ваши 6 секунд истекли. Вы выяснили, какой резервуар будет заполнен водой первым?

Вода течет из крана в резервуар под номером 1. Далее через трубу она попадает в резервуар 2, откуда попадает в 3-й. В конце концов, вода оказывается в четвертом. Чтобы дать ответ, нужно было обратить внимание на расположение труб, соединяющих эти резервуары.

По логике, из первого и второго резервуаров вода сразу будет перетекать в третий, ведь трубы там на самом дне и являются прямыми. Однако когда вы посмотрите на трубу между 3 и 4 резервуарами, станет понятно, что вода будет попадать в последний из-за давления. Поэтому чем больше воды попадет в 3-й резервуар, тем больше ее попадет в 4-й.

Таким образом, первым будет заполнен именно третий резервуар.

Другие головоломки от УНИАН

Попробуйте найти особого дятла на картинке. Ответ в этой хитрой головоломке надо дать за 7 секунд. Справиться смогут только самые внимательные.

Также предлагаем вам попробовать отыскать спрятанное число среди сотни 784. На это задание у вас будет всего 10 секунд, поэтому советуем не медлить.

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