По ее словам, этот способ позволит продлить "жизнь" фрукта до 30 дней.

Если вы любите авокадо, то могли сталкиваться с ситуацией, когда приобретенный фрукт быстро испортился, а его цвет и мякоть претерпели неприятные изменения.

Шеф-повар и основательница The Cross Legacy Эми Линн Кросс поделилась с Express своим способом, который позволит сохранить авокадо свежим на месяц дольше. Она отметила, что популярный в сети метод хранения фрукта в воде является ошибочным, поскольку только способствует размножению бактерий.

Вместо этого женщина советует хорошо вымыть авокадо, высушить и положить в герметичный контейнер. Для мытья следует использовать ее "секретный эликсир" из холодной воды и 5% дистиллированного белого уксуса, который должен убить все бактерии:

Видео дня

Уберите с кожуры авокадо любые наклейки. Погрузите фрукт в миску с ледяной водой и 60 мл белого уксуса ровно на две минуты. Вытрите авокадо насухо и оставьте сушиться.

Полезные советы для хранения продуктов

Ранее эксперты поделились простым лайфхаком для хранения твердого сыра. Этот способ должен предотвратить появление плесени и высыхание.

А повар Аманда Роккио рассказала, как правильно хранить сырую морковь, чтобы она не плесневела и не портилась.

Вас также могут заинтересовать новости: